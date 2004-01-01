Se saltan todas las normas en 'La isla de las tentaciones 9': ¿Es la edición más caótica?

Fernando S. Palenzuela |

'La isla de las tentaciones' ha dado comienzo a la novena edición y promete ser la más caótica de la historia. Las cinco parejas han pisado República Dominicana y en tan solo 72 horas se han saltado todas las normas posibles al tener contacto con sus parejas cuando no debían. Sandra Barneda les ha tenido que llamar la atención en varias ocasiones, pero a ellos les ha dado igual las consecuencias.

Entre lo más destacado de los tres primeros programas vemos las primeras relaciones entre participantes y tentadores. La química entre Rodri y Olatz es innegable, igual que entre Claudia y Gerard, y es que los dos han sido los primeros en activar la luz de la tentación en sus respectivas villas. Pero también otros como Juanpi, Gilbert o Sandra van viviendo sus primeros acercamientos.

Para avivar más la situación, si cabe, 'La isla de las tentaciones' ha metido como soltera a Mari, que tiene un pasado con Gilbert. Además, aparte del mencionado Gerard de la edición anterior, Barranco y Erika son tentadores VIP. Todo esto ha hecho efecto y nos ha dejado una primera elección de citas donde Nieves ha amagado con abandonar el programa por el machaque constante de Lorenzo y donde el resto de parejas ha aprovechado la ausencia de Sandra Barneda para acercarse y tener contacto.