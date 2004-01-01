Sandra Barneda: "Si Whoopi Goldberg vuelve a hablar de 'La isla de las tentaciones', me presento en su puerta"

Fernando S. Palenzuela |

Sandra Barneda regresa a 'La isla de las tentaciones' para moderar la novena temporada, una edición que parte con muchas expectativas después del éxito de la anterior y la viralidad mundial que tuvo Montoya. La presentadora nos cuenta los momentos de mayor tensión de la edición y qué podemos esperar del casting de este año y de las reacciones de los participantes al ver las imágenes.

Titulares de Sandra Barneda