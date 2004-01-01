FormulaTV
Sandra Barneda: "Si Whoopi Goldberg vuelve a hablar de 'La isla de las tentaciones', me presento en su puerta"

La presentadora nos cuenta algunos de los momentos más impactantes que vivió durante las grabaciones.

Fernando S. PalenzuelaPublicado: Lunes 3 Noviembre 2025 11:41 (hace 7 horas)

Sandra Barneda regresa a 'La isla de las tentaciones' para moderar la novena temporada, una edición que parte con muchas expectativas después del éxito de la anterior y la viralidad mundial que tuvo Montoya. La presentadora nos cuenta los momentos de mayor tensión de la edición y qué podemos esperar del casting de este año y de las reacciones de los participantes al ver las imágenes.

Titulares de Sandra Barneda

  • "Tenemos una novena temporada muy buena que cumple con las expectativas"
  • "Vamos a pelear en la competencia tan dura del access prime time"
  • "Ha sido una temporada que me ha puesto en una tesitura difícil que no esperaba"
  • "Son parejas muy distintas, se ha apostado por no repetir tipo de parejas, sino ir a la historia que trae cada una de ellas"
  • "Me gustó mucho la reacción de las solteras cuando les digo que hay imágenes para ellas"
  • "Esta edición es delirante, nos vamos a reír mucho"
  • "La tablet no explotó en el fuego porque lo apagó"
  • "La viralidad mundial es como encontrar la aguja en el pajar, pero siempre ha habido viralidad en 'La isla de las tentaciones'"
  • "Si Whoopi Goldberg vuelve a hablar de 'La isla de las tentaciones', me presento en 'The View' y llamo a su puerta"
