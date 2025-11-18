Claudia intenta huir de Villa Playa dos veces tras el asalto de Gilbert en 'La isla de las tentaciones 9'

Por Beatriz Prieto |

La séptima entrega de 'La isla de las tentaciones 9', como avanzaron desde Telecinco, incluyó la carrera de Gilbert Mina hasta Villa Playa tras descubrir la deslealtad de su novia, Claudia Chacón, con Gerard Arias. Fue entonces cuando los seguidores del reality pudieron ver que, además, la mallorquina intentó correr al encuentro de su pareja hasta en dos ocasiones, en las que fue detenida por los solteros de su villa.

A pesar de afrontar su primera hoguera, Gilbert se topó con los besos y magreos que su novia había compartido con el tentador. Para sorpresa de los presentes, el mallorquín tomó la tablet y, tras arrojarla hacia el mar, echó a correr por la playa en busca de la villa de las chicas. "¡Gilbert, por favor, ven aquí!", suplicaba Sandra Barneda, antes de soltar un fuerte "cogedlo", mientras miembros del equipo seguían los pasos de Gilbert. Sin embargo, el mallorquín acabó alcanzando Villa Playa, gritando una y otra vez el nombre de su novia, a quien sorprendió en el jardín junto al resto de habitantes de la casa.

Un miembro del equipo de 'La isla de las tentaciones 9' detiene a Gilbert mientras increpa a Claudia

Estos, de hecho, reaccionaron con rapidez para detener a Claudia, al mismo tiempo que un trabajador del reality evitaba que Gilbert se acercara a ella. "¡Primera hoguera, Claudia! ¡Primera hoguera!", estallaba el mallorquín, cuya novia le instaba a acercarse de forma repetitiva. "La más digna de todas, ahí está. ¿Qué cojones haces? ¡No me vas a ver en tu puta vida, que seas muy feliz! ¡Eres la primera tía que ha caído en la primera hoguera! ¡Qué asco, se te tendría que caer la cara de vergüenza, vete a tomar por culo!", gritaba Gilbert, antes de intentar acercarse de nuevo, por sorpresa, en vano.

Uno de los solteros devuelve a Claudia a su villa en 'La isla de las tentaciones 9'

"Me ha gustado ver a ese Gilbert"

, le reprochó Gilbert a Claudia, antes de quejarse, en su regreso a la hoguera, de que su novia "me dice a mí de subir a caballito a una y". Mientras tanto, en Villa Playa, Claudia se apartó de sus compañeros, supuestamente para tratar de relajarse. "Cógela que se va, cógela que se va", advirtió Sandra Barrios , justo antes de quetras los pasos de la mallorquina.

Los solteros devolvieron a la novia de Gilbert a su villa, aún alterada, y sus compañeras la arroparon con un abrazo. No obstante, eso no hizo claudicar a Claudia: en un despiste, la mallorquina salió por la puerta principal y los tentadores corrieron de nuevo tras ella para devolverla a la villa, esta vez cargada al hombro. "Llevadla a un cuarto, por favor", suplicaron los solteros a las chicas. "Sinceramente, me ha gustado ver a ese Gilbert, pero siento que por alguna razón, era como tarde", valoró Claudia tras lo ocurrido, antes de apuntar que "yo nunca me hubiera dado cuenta de mi situación y creo que al final esto me va a venir muy bien".

Por su parte, Gilbert se disculpó con Barneda: "Lo siento mucho, me ha podido el momento. Es muy fuerte, no me lo merezco". El mallorquín aceptó el hecho de que "esto va a tener graves consecuencias", a lo que se sumó una advertencia de la presentadora al resto de chicos: "Por muy fuerte que sea lo que veáis, no podéis hacer lo que ha hecho Gilbert". La catalana quiso saber si lo ocurrido le había "servido de algo" al novio de Claudia: "Sí, necesitaba desahogarme no yo solo, sino con ella". "La quería mucho y mi mayor miedo era perderla y eso es lo que ha pasado", lloró el mallorquín, para después lamentar que "yo quería confiar en ella al máximo porque la quiero un montón y no ha servido de nada".