Una semana después de que 'La isla de las tentaciones' concluyera su emisión con la decisión de los solteros de elegir a una de las chicas para desterrarla de Villa Playa durante veinticuatro horas, la incógnita fue resuelta la noche del jueves 17 de noviembre, cuando se mostró que Claudia Martínez era finalmente la elegida. No obstante, lejos de ausentarse durante un día entero completamente sola, Sandra Barneda le comunicó que podía escoger a uno de los tentadores para que la acompañara, momento en el que la barcelonesa se decantó por Álvaro Boix.

Sandra Barneda se reúne con los inquilinos de Villa Playa en 'La isla de las tentaciones'

Con todos reunidos en el salón, la presentadora comunicó a los solteros que "por primera vez, tenéis un importante poder en forma de decisión y de destierro:". Los tentadores se reunían entonces para deliberar antes de anunciar su decisión: "Todos hemos considerado que está pensando más en la otra persona que en ella misma y consideramos que, tal vez,".

"La situación que tengo yo es muy distinta a la que tienen ellas. Si mi novio estuviese despendolado y haciendo un poco el tonto, yo también podría disfrutar más, pero mi cabeza está en la otra villa", confesó la barcelonesa, conforme, antes de conocer que "no vas a estar sola en destierro" y que, de hecho, podía escoger con cuál de los solteros pasaría su destierro. Por ello, dada su conexión, la novia de Javi Redondo eligió a Álvaro. "Me parece superbien. Estoy muy a gusto con ella. No me esperaba que me iba a encontrar tan a gusto con alguna de las chicas", reconoció el aludido, feliz y convencido de que podría ayudar a la barcelonesa "a que se aclare".

"Es un amor"

"Es verdad que me ayuda mucho, me calma. Yo tampoco me lo esperaba. Le ido conociendo y muy bien. Es un amor, me hace reír y estoy muy a gusto", confesó por su parte Claudia, antes de recoger sus cosas para abandonar la villa durante un día, junto a Álvaro. Ambos pudieron pasar mucho tiempo juntos, en el que además de disfrutar de la playa, también pudieron conversar a solas, hasta el punto de que la novia de Javi admitió ante el soltero que sí había sentido ganas de besarlo en alguna ocasión. "No tengo ni idea de dónde acabaré con Claudia ni lo que va a pasar, pero yo estoy encantado de la vida de estar con ella", confesaba el valenciano, ante las cámaras del reality.