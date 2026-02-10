FormulaTV
Conectar
Última hora Elisa Mouliaá rectifica y mantiene su causa contra Errejón

A DOS BANDAS

Disney+ también estrenará 'La nena', tercera parte de 'La novia gitana', en abril junto a Atresplayer

Los ocho episodios de la tercera entrega de 'La Novia Gitana' llegarán a ambas plataformas de forma simultánea.

Disney+ también estrenará 'La nena', tercera parte de 'La novia gitana', en abril junto a Atresplayer
©Atresmedia
Por Adrián López CarcelénPublicado: Martes 10 Febrero 2026 14:41 (hace 2 horas)

'La novia gitana', en imágenes 19 fotos

Ascensión en 'La novia gitana' Sonia en 'La novia gitana' Miguel Vistas en 'La novia gitana' Raúl en 'La novia gitana' Orduño y Chesca en 'La novia gitana' Caracas, en la cárcel en 'La novia gitana' Nerea Barros es Elena Blanco en 'La novia gitana' Elena y Zárate en 'La novia gitana' Zárate y Elena investigan en 'La novia gitana' Zárate y Elena en 'La novia gitana' Zárate en 'La novia gitana' El cadáver de Susana Macaya en 'La novia gitana' Chesca y Elena en 'La novia gitana' Una fiesta en 'La novia gitana' Una niña, aburrida en 'La novia gitana' Elena Blanco, junto a un cadáver en 'La novia gitana' Elena Blanco canta en 'La novia gitana' Póster de 'La novia gitana' Nerea Barros y Paco Cabezas empiezan a rodar 'La novia gitana'

Atresplayer ha anunciado la fecha de estreno de la adaptación televisiva de 'La Nena', cuya llegada supone la culminación del fenómeno literario que completan 'La novia gitana' y 'La red púrpura'. Su estreno simultáneo en las dos plataformas el próximo abril de 2026 se enmarca dentro del acuerdo alcanzado entre atresplayer y Disney + en septiembre. De hecho, las dos entregas anteriores se unirán a la nueva tanda de episodios y también se incorporarán a la oferta de contenidos de Disney +.

Esta adaptación de la tercera novela homónima de la trilogía creada por Carmen Mola, al igual que las dos anteriores entregas, sigue contando con Paco Cabezas como director. Asimismo, Nerea Barros vuelve a encabezar el reparto en el papel de la inspectora Elena Blanco, acompañada de Lucía Martín Abello, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido o Daniel Ibáñez, entre otros. Además, se incorporan nuevos nombres como Eduardo Casanova, Raúl Sanz o Pepe Sevilla.

Nerea Barros como Elena Blanco en &#39;La Novia Gitana&#39;
Nerea Barros como Elena Blanco en 'La novia gitana'

Así es 'La nena'

Vídeos FormulaTV

La trama arranca meses después de los acontecimientos de 'La red púrpura'. Tras la muerte de Lucas, Elena Blanco decide alejarse de la BAC para intentar recuperar el control de su vida. Sin embargo, un nuevo suceso la obliga a volver y a enfrentarse a todo lo que trató de dejar atrás. Mientras, Chesca elige otro camino, adentrándose en una lucha personal donde ya no hay reglas y optando por la vía de la venganza.

Imagen promocional de &#39;La nena&#39;, la nueva serie de Atresplayer y Disney+
Imagen promocional de 'La nena', la nueva serie de Atresplayer y Disney+

El equipo sigue tras la pista de Rocío Narváez, 'La Madre', personaje interpretado por Nuria González que es una pieza clave en una organización donde se mezcla el crimen con lo esotérico. Lo que descubren es algo mucho más macabro que una simple red. Tal y como se puede ver en el trailer, esta nueva entrega promete un universo mucho más simbólico y profundo, alejado del género policíaco estándar.

Con 'La nena', atresplayer pone fin a uno de los grandes proyectos que ha llevado a cabo en los últimos años. Junto a 'La novia gitana' y 'La red púrpura', la plataforma ha explorado un género diferente al de otras grandes producciones que se pueden encontrar en su catálogo. Así, Atresmedia ha intentado seguir consolidando su plataforma en el mercado español, contando con más de 750.000 suscriptores y convirtiéndose en una gran impulsora de la industria audiovisual española.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas