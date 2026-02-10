Por Adrián López Carcelén |

Atresplayer ha anunciado la fecha de estreno de la adaptación televisiva de 'La Nena', cuya llegada supone la culminación del fenómeno literario que completan 'La novia gitana' y 'La red púrpura'. Su estreno simultáneo en las dos plataformas el próximo abril de 2026 se enmarca dentro del acuerdo alcanzado entre atresplayer y Disney + en septiembre. De hecho, las dos entregas anteriores se unirán a la nueva tanda de episodios y también se incorporarán a la oferta de contenidos de Disney +.

Esta adaptación de la tercera novela homónima de la trilogía creada por Carmen Mola, al igual que las dos anteriores entregas, sigue contando con Paco Cabezas como director. Asimismo, Nerea Barros vuelve a encabezar el reparto en el papel de la inspectora Elena Blanco, acompañada de Lucía Martín Abello, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido o Daniel Ibáñez, entre otros. Además, se incorporan nuevos nombres como Eduardo Casanova, Raúl Sanz o Pepe Sevilla.

Nerea Barros como Elena Blanco en 'La novia gitana'

Así es 'La nena'

La trama arranca meses después de los acontecimientos de 'La red púrpura'. Tras la muerte de Lucas, Elena Blanco decide alejarse de la BAC para intentar recuperar el control de su vida. Sin embargo, un nuevo suceso la obliga a volver y a enfrentarse a todo lo que trató de dejar atrás. Mientras, Chesca elige otro camino, adentrándose en una lucha personal donde ya no hay reglas y optando por la vía de la venganza.

Imagen promocional de 'La nena', la nueva serie de Atresplayer y Disney+

El equipo sigue tras la pista de Rocío Narváez, 'La Madre', personaje interpretado por Nuria González que es una pieza clave en una organización donde se mezcla el crimen con lo esotérico. Lo que descubren es algo mucho más macabro que una simple red. Tal y como se puede ver en el trailer,, alejado del género policíaco estándar.

Con 'La nena', atresplayer pone fin a uno de los grandes proyectos que ha llevado a cabo en los últimos años. Junto a 'La novia gitana' y 'La red púrpura', la plataforma ha explorado un género diferente al de otras grandes producciones que se pueden encontrar en su catálogo. Así, Atresmedia ha intentado seguir consolidando su plataforma en el mercado español, contando con más de 750.000 suscriptores y convirtiéndose en una gran impulsora de la industria audiovisual española.