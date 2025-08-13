'La pirámide' suspende sus grabaciones tras su debacle en audiencias

Por Julia Almazán Romero |

La pirámide ' se despide antes de tiempo de los estudios de grabación. El concurso, producido por Globomedia y presentado por Itziar Miranda , debutó en julio con un, pero en su emisión diaria en la franja posterior a ' La promesa ' no ha superado el 5,6% de media.

En los últimos días, el concurso ya había desaparecido por completo de la programación por diversos motivos. El lunes, el miércoles y el jueves la franja se ha cubierto con una doble emisión del magacín político 'Malas lenguas', emitido en simultáneo en La 1 y La 2, mientras que el martes se incluyó en parrilla el partido amistoso del Real Madrid. Además, esta semana el viernes es festivo nacional, por lo que tampoco se emitirá.

La cadena ya ha avisado a los siguientes invitados sobre la cancelación de las grabaciones de 'La pirámide'

El 6 de agosto fue el último día de grabación del programa, como informa Vertele, de modo que suma unas 35 entregas producidas, de las que alrededor de 20 aún no han visto la luz. Ante esta situación, la cadena se ha visto obligada a avisar a los invitados previstos para las próximas semanas para cancelar su participación.

Por lo tanto, la audiencia ha sido el talón de Aquiles para poner fin a la producción de este concurso. En julio, 'La pirámide' registró un 5,9% de media, mientras que en agosto ha caído hasta el 5,1%, empeorando los datos que dejó su predecesor, 'La familia de la tele'. Aunque la labor de Miranda ha sido bien valorada, el público se ha decantado por otras propuestas televisivas en esa franja.

Tras el fracaso de 'La pirámide' se anuncian cambios en la parrilla de TVE

Los próximos movimientos en la programación

RTVE aprovechará el final de 'La pirámide' para reorganizar sus tardes. La Vuelta ciclista a España, del 23 de agosto al 14 de septiembre, será el próximo gran evento de la cadena. A partir de entonces, La 1 pondrá en marcha sus nuevas propuestas para la parrilla. Asimismo, si quedaran entregas sin emitir del concurso, no se descarta que el formato pase de nuevo a La 2, donde ya se están ofreciendo reposiciones, siguiendo la misma estrategia aplicada anteriormente con 'El cazador'.