La cadena anunciaba que este lunes 11 de agosto 'La pirámide' se quedaba sin hueco porque doblaban la emisión de 'Malas lenguas' en La 1, apostando por una estrategia en simulcast junto a La 2 para el formato de La Osa Producciones. Esta misma opción será la que implementen los próximos 13 y 14 de agosto, días en los que el concurso desaparece de parrillas.
Salva y Nacho Guerreros concursando en 'La pirámide'
RTVE ha comunicado que esos dos días habrá "emisiones especiales" de 'Malas lenguas' después de 'La promesa'. De ese modo, los espectadores de la pública tendrán una primera cita a las 15:55h y otra a las 19:15h, justo después de las dos series diarias. Esta segunda parte llegará a su fin en La 1 a las 20:10h para darle el relevo a 'Aquí la Tierra'.
Ni el martes ni el viernes
Este martes 12 de agosto tampoco habrá cita con 'La pirámide', pero por una razón diferente. A partir de las 19h, La 1 retransmite el partido amistoso entre el WSG Tirol y el Real Madrid, por lo que deja sin emisión tanto al concurso como a 'Aquí la Tierra'. Por su parte, el viernes 15, al ser festivo nacional, la programación de Televisión Española se adaptará a la de cualquier día de fin de semana.
Aida Bao presenta en verano 'Malas lenguas'
¿Cómo ha funcionado el cambio por 'Malas lenguas'?
Viendo los datos de audiencia cosechados este 11 de agosto, 'Malas lenguas' ha mejorado a 'La pirámide' en esta franja respecto al lunes pasado. El programa presentado por Aida Bao cosechaba en este horario un 6,5%, que, aunque no es un dato especialmente boyante, sí que está +1,3 puntos por encima del concurso. Además, ayudaba a que 'Aquí la Tierra' creciera +1,8 puntos hasta el 9,5%.