RTVE fulmina 'La pirámide' y apuesta por 'Malas lenguas' en simulcast

La programación de la tarde de La 1 ha experimentado un cambio in extremis que afecta directamente a ' La pirámide '.y el ente público ha decidido eliminarlo de la parrilla del 11 de agosto de 2025 en favor de ' Malas lenguas '.

Radiotelevisión Española confía así esta complicada franja al programa presentado en estos momentos por Aida Bao, que está sustituyendo a Jesús Cintora durante sus vacaciones de verano. El propio programa producido por RTVE en colaboración con Big Bang Media y basado en un formato creado por El Terrat y La Osa Producciones Audiovisuales ha comunicado este "horario especial" en sus redes sociales.

Así, además de su entrega en La 1 a partir de las 15:55h hasta el arranque de 'Valle Salvaje' a las 17:25h, el formato se emitirá en simulcast en La 1 y en La 2 en cuanto acabe 'La promesa', ocupando el hueco de 'La pirámide' en el canal principal y siendo la antesala del programa 'Aquí la Tierra' de Petrus.

Desde 'Mañaneros 360' también Javier Ruiz ha conectado en directo con la redacción de 'Malas lenguas' para promocionar este cambio en la tarde del lunes. "Vamos a continuar muy pendientes de la situación de los incendios, tenemos a reporteros desplegados por el terreno para contar ese minuto a minuto y hablar con los afectados", explicaba Bao al presentador del magacín matinal.

"Tenemos ligeros cambios en el horario, en cuanto acabe 'La promesa', en La 1 y en La 2, continúa 'Malas lenguas'. Es un día muy feliz para la redacción porque hoy hemos sabido que la semana pasada fue la segunda mejor semana en audiencias desde el mes de junio", presumía la periodista Aida Bao, insistiendo en ese cambio de horario.

¿Qué pasará el resto de la semana?

La incertidumbre reside ahora en qué es lo que ocurrirá a partir del miércoles 13 de agosto, ya que el martes 12 de agosto La 1 tampoco dejaría espacio para el concurso 'La pirámide' de la actriz Itziar Miranda al emitir el partido de fútbol amistoso entre el Real Madrid y el WSG Tirol a las 19:00h de la tarde.