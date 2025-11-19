Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #27 de 3.681
- 92
- 54
'La promesa' está vivendo una semana de lo más intensa y en su episodio del miércoles 19 de noviembre, Ángela ha tenido que despedirse para siempre de Curro, aunque él se ha mostrado muy distante. Para intentar solucionar el misterio, Lope, Vera y las cocineras han tendido una trampa a Madame Cocotte para intentar descubrirla.
Al mismo tiempo, la relación de Martina y Adriano sigue resintiéndose tras el asunto de las cartas falsas y Manuel, Enora y Toño han conseguido rectificar y mandar a tiempo una pieza importante. Mientras, María Fernández ha contado a Samuel cuáles son sus planes respecto a su futura maternidad y la fiesta de Lisandro parece ser todo un éxito, aunque Leocadia y Ángela están deseando marcharse para llevar a cabo la boda secreta.
¿Qué pasará mañana?
En el capítulo 720 de la ficción producida por Bambú, el plan de celebrar el enlace entre Ángela y Beltrán se verá frustrado por la inesperada llegada de Lorenzo a la fiesta de Lisandro, quien además exigirá algo totalmente inesperado a la madre de la joven, volviendo a hacer uso de sus amenazas.
Tras contarle los planes de futuro a Samuel, el cura no dudará en tender su mano a María Fernández: estará dispuesto a asumir la paternidad del bebé y a casarse con ella. A su vez, Curro y Lorenzo vivirán un fuerte desencuentro en el que la tensión llegará a las manos, ya que el lacayo le propinará un puñetazo al capitán de la Mata.