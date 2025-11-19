Por Redacción |

'La promesa' está vivendo una semana de lo más intensa y en su episodio del miércoles 19 de noviembre, Ángela ha tenido que despedirse para siempre de Curro, aunque él se ha mostrado muy distante. Para intentar solucionar el misterio, Lope, Vera y las cocineras han tendido una trampa a Madame Cocotte para intentar descubrirla.

Al mismo tiempo, la relación de Martina y Adriano sigue resintiéndose tras el asunto de las cartas falsas y Manuel, Enora y Toño han conseguido rectificar y mandar a tiempo una pieza importante. Mientras, María Fernández ha contado a Samuel cuáles son sus planes respecto a su futura maternidad y la fiesta de Lisandro parece ser todo un éxito, aunque Leocadia y Ángela están deseando marcharse para llevar a cabo la boda secreta.

Ángela y Martina, en 'La promesa'

¿Qué pasará mañana?

En el capítulo 720 de la ficción producida por Bambú, el plan de celebrar el enlace entre Ángela y Beltrán se verá frustrado por la inesperada llegada de Lorenzo a la fiesta de Lisandro, quien además exigirá algo totalmente inesperado a la madre de la joven, volviendo a hacer uso de sus amenazas.

Leocadia, muy observadora en 'La promesa'

Además, Alonso le contará a Manuel que el duque de Carvajal y Cifuentes es el socio mayoritario de la empresa de don Luis. Se abrirá otro frente para Leocadia, que discutirá con Martina por las cartas falsas, lo que hará que la joven se plantee marcharse del palaciomientras Lope conseguirá que Madame Cocotte caiga en su trampa, descubriendo por fin su identidad.

Tras contarle los planes de futuro a Samuel, el cura no dudará en tender su mano a María Fernández: estará dispuesto a asumir la paternidad del bebé y a casarse con ella. A su vez, Curro y Lorenzo vivirán un fuerte desencuentro en el que la tensión llegará a las manos, ya que el lacayo le propinará un puñetazo al capitán de la Mata.