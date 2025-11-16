'La promesa' tendrá nueva ama de llaves y Curro confesará los planes de Leocadia a Ángela

Por Redacción |

En el episodio 716 del viernes 14 de noviembre de 2025, 'La promesa' vio cómo Martina insistió, a pesar de las pruebas que existían, en que no tenía ninguna relación con las cartas enviadas por Catalina. Teresa, por su parte, dudó en aceptar la propuesta de Cristóbal para convertirse en ama de llaves, a pesar de que el resto del personal la animaba a hacerlo, convencidos de que estaba más que preparada. Mientras tanto, Adriano descubrió que había sido invitado a la celebración del aniversario del duque de Carvajal y Cifuentes, pero anunció que no acudiría. Alonso trató de disuadirlo, especialmente al saber que el propio Rey estaría presente en el evento.

A su vez, la publicación de una entrevista con Madame Cocotte no logró que Lope se decidiera a actuar. Pía y Curro ofrecieron todo su apoyo a María Fernández, aunque la joven seguía sumida en dudas respecto a su embarazo. Y, a pesar de sus intentos por cumplir la promesa que se habían hecho, Curro y Ángela no pudieron evitar reencontrarse una vez más.

Teresa es la nueva ama de llaves en 'La promesa'

¿Qué pasará el lunes?

Ya para arrancar la semana en la ficción producida por Bambú para La 1, Martina tratará de persuadir a Adriano para que acuda a la fiesta ya mencionada, aunque él seguirá firme en su negativa. Al final, Alonso decidirá que sea Jacobo quien los acompañe y este aprovechará la ocasión para revelarle a Adriano la verdad que habrá descubierto sobre las cartas de Catalina. Mientras tanto, Curro le confesará a Ángela que Leocadia querrá obligarlo a marcharse del palacio tras la boda secreta.

Enora, Toño y Manuel en 'La promesa'

Las cocineras se propondrán interrogar al resto del servicio para identificar al ladrón de recetas, pero sus esfuerzos no darán resultado. Ante la falta de avances,, con la duda de si finalmente logrará llevarlo a cabo.

Esta tensión se sumará al revuelo que provocará la inminente decisión de nombrar a Teresa como nueva ama de llaves, una noticia que alegrará a casi todos... excepto a Petra. Por otro lado, la llegada de una carta de Pedro Farré desencadenará un nuevo choque entre él y Enora, reavivando el conflicto por la traición que aún pesa sobre ambos.