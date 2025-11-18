'La promesa' tenderá una trampa a Madame Cocotte y pondrá en jaque a Leocadia y Ángela

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
'La promesa' ha distanciado a Adriano y Martina. En el episodio 718 de la serie producida por Bambú, que se ha emitido el martes 18 de noviembre, el descubrimiento de la falsificación de las cartas de Catalina ha agrietado la relación entre los dos personajes y, de hecho, ha llevado a Adriano a alejarse.
De la misma manera, Jacobo y Alonso también se han enfrentado a Martina, quien, a su vez, ha acabado discutiendo de nuevo con su prometido. Además, Alonso ha tratado de convencer a Adriano de que asista a la fiesta del duque de Carvajal y Cifuentes, pero él se ha negado una vez más a acudir al evento del que todo el mundo habla. Mientras tanto, Ángela y Curro han estado sufriendo en silencio su separación antes de que se produzca la boda secreta con Beltrán.
Manuel, Enora y Toño han descubierto fallos graves en las piezas de don Luis, pero el heredero, ajeno a los consejos de su padre, ha tomado la decisión de darle una nueva oportunidad al ensamblador. En las cocinas, los trabajadores se han alarmado por el mareo de María Fernández, mientras que Petra se ha indignado por el nombramiento de Teresa. Por último, Lope, Simona y Candela han puesto en marcha un plan para destapar al ladrón de recetas.
¿Qué pasará el miércoles?
Don Luis sorprenderá en el hangar al enviar una nueva pieza en muy poco tiempo. Al mismo tiempo, María Fernández hablará con Samuel sobre la determinación que tomará sobre el padre del hijo que espera. En cuanto a la fiesta de Lisandro, la familia Luján parecerá disfrutar, aunque Leocadia y Ángela estarán centradas en salir de ahí para activar la boda secreta. No obstante, la repentina irrupción de Lorenzo pondrá en peligro ese plan.