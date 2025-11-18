FormulaTV
ADELANTO 19 DE NOVIEMBRE

'La promesa' tenderá una trampa a Madame Cocotte y pondrá en jaque a Leocadia y Ángela

Ángela tendrá que despedirse de Curro y María Fernández le contará sus planes de futuro a Samuel.

Publicado: Martes 18 Noviembre 2025 18:26

'La promesa' ha distanciado a Adriano y Martina. En el episodio 718 de la serie producida por Bambú, que se ha emitido el martes 18 de noviembre, el descubrimiento de la falsificación de las cartas de Catalina ha agrietado la relación entre los dos personajes y, de hecho, ha llevado a Adriano a alejarse.

De la misma manera, Jacobo y Alonso también se han enfrentado a Martina, quien, a su vez, ha acabado discutiendo de nuevo con su prometido. Además, Alonso ha tratado de convencer a Adriano de que asista a la fiesta del duque de Carvajal y Cifuentes, pero él se ha negado una vez más a acudir al evento del que todo el mundo habla. Mientras tanto, Ángela y Curro han estado sufriendo en silencio su separación antes de que se produzca la boda secreta con Beltrán.

Vera, Lope, Simona y Candela investigan en &#39;La promesa&#39;
Manuel, Enora y Toño han descubierto fallos graves en las piezas de don Luis, pero el heredero, ajeno a los consejos de su padre, ha tomado la decisión de darle una nueva oportunidad al ensamblador. En las cocinas, los trabajadores se han alarmado por el mareo de María Fernández, mientras que Petra se ha indignado por el nombramiento de Teresa. Por último, Lope, Simona y Candela han puesto en marcha un plan para destapar al ladrón de recetas.

Martina observa desde la distancia en &#39;La promesa&#39;
Martina observa desde la distancia en 'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

En el próximo capítulo de 'La promesa', que se emitirá el miércoles 19 de noviembre en la tarde de La 1, Ángela no tendrá más opción que despedirse casi para siempre de Curro, aunque él no tendrá una reacción precisamente cálida. Lope, Vera, Simona y Candela le plantarán una trampa a Madame Cocotte, pero no se saldrán con la suya. Aun así, Lope será optimista, ya que todavía contará con un as bajo la manga. La relación entre Martina y Adriano seguirá debilitándose tras la falsificación.

Don Luis sorprenderá en el hangar al enviar una nueva pieza en muy poco tiempo. Al mismo tiempo, María Fernández hablará con Samuel sobre la determinación que tomará sobre el padre del hijo que espera. En cuanto a la fiesta de Lisandro, la familia Luján parecerá disfrutar, aunque Leocadia y Ángela estarán centradas en salir de ahí para activar la boda secreta. No obstante, la repentina irrupción de Lorenzo pondrá en peligro ese plan.

