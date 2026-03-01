Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #1 de 3.695
- 97
- 58
En el último episodio de 'La promesa', la serie de TVE producida por Bambú, Curro y Ángela habían peleado por la carta, y Leocadia aprovechó la tensión entre ellos para sembrar malestar entre la pareja. Mientras tanto, Cristóbal sugirió a la joven que defendiera sus sentimientos, mientras que Vera se sintió herida por la frialdad con la que Lope reconoció sus acciones.
Martina y Ángela le relataron a Julieta la historia de Catalina, mientras Carlo continuaba muy interesado en saber más sobre la relación entre Samuel y María. En la explicación de Petra y Pía, el lacayo notó algo fuera de lo normal. Por otra parte, Ciro mostró desprecio tanto hacia Curro como hacia Leocadia y descargó su enfado contra ellos a través de Julieta.
Por otro lado, Teresa le comentó a Petra que entre ella y Cristóbal todo había vuelto a la normalidad cotidiana, manteniendo únicamente una relación laboral y desmintiendo cualquier rumor sobre un interés romántico entre ellos. Finalmente, Leocadia reveló la gran mentira de Jacobo: había inventado que le habían ofrecido un trabajo en Nueva York.
¿Qué pasará mañana?
Martina encontrará a Jacobo muy egoísta al escucharle decir que no es capaz de encargarse del refugio. Por este motivo, ella propondrá al Patronato tomar medidas para salvarlo. A su vez, Ciro intentará acercarse un poco a Leocadia, pero ella le dirá que Julieta le está mintiendo, frenando cualquier avance entre ellos.
Tras su pequeña discusión, Curro y Ángela se reconciliarán, reconociendo que se habían dejado arrastrar por las intrigas de Lorenzo, pero su amor resultará más fuerte que todo lo demás. En paralelo, Ángela empezará a sospechar del repentino acercamiento de Cristóbal y le planteará una pregunta muy directa: "¿Es usted mi padre?".