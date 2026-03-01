FormulaTV
ADELANTO 2 DE MARZO

'La promesa' desenfadará a Curro y Ángela y Martina luchará por el refugio tras la mentira de Jacobo

Ángela estará con la mosca detrás de la oreja por el repentino acercamiento del mayordomo.

©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 1 Marzo 2026 13:45 (hace 9 horas)

Serie relacionada

La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,8

1 crítica

Popularidad: #1 de 3.695 Ranking La promesa

En el último episodio de 'La promesa', la serie de TVE producida por Bambú, Curro y Ángela habían peleado por la carta, y Leocadia aprovechó la tensión entre ellos para sembrar malestar entre la pareja. Mientras tanto, Cristóbal sugirió a la joven que defendiera sus sentimientos, mientras que Vera se sintió herida por la frialdad con la que Lope reconoció sus acciones.

Martina y Ángela le relataron a Julieta la historia de Catalina, mientras Carlo continuaba muy interesado en saber más sobre la relación entre Samuel y María. En la explicación de Petra y Pía, el lacayo notó algo fuera de lo normal. Por otra parte, Ciro mostró desprecio tanto hacia Curro como hacia Leocadia y descargó su enfado contra ellos a través de Julieta.

Samuel y María Fernández, en &#39;La promesa&#39;
Samuel y María Fernández, en 'La promesa'
Vídeos FormulaTV

Por otro lado, Teresa le comentó a Petra que entre ella y Cristóbal todo había vuelto a la normalidad cotidiana, manteniendo únicamente una relación laboral y desmintiendo cualquier rumor sobre un interés romántico entre ellos. Finalmente, Leocadia reveló la gran mentira de Jacobo: había inventado que le habían ofrecido un trabajo en Nueva York.

¿Qué pasará mañana?

Ya en el primer capítulo de marzo, el lunes 2 La 1 emitirá el episodio 785, en el que Jacobo reconocerá que lo del trabajo en Nueva York era mentira. Sin embargo, no se achantará y amenazará a Leocadia con revelar alguno de sus secretos si vuelve a fastidiarle. Mientras tanto, Pía compartirá con María su inquietud por el interés de Carlo en Samuel y la doncella pensará que deberían decirle la verdad sobre su relación, aunque el cura no lo verá tan claro.

Martina encontrará a Jacobo muy egoísta al escucharle decir que no es capaz de encargarse del refugio. Por este motivo, ella propondrá al Patronato tomar medidas para salvarlo. A su vez, Ciro intentará acercarse un poco a Leocadia, pero ella le dirá que Julieta le está mintiendo, frenando cualquier avance entre ellos.

Ángela le hará una pregunta muy clara a Cristóbal en &#39;La promesa&#39;
Ángela le hará una pregunta muy clara a Cristóbal en 'La promesa'

Tras su pequeña discusión, Curro y Ángela se reconciliarán, reconociendo que se habían dejado arrastrar por las intrigas de Lorenzo, pero su amor resultará más fuerte que todo lo demás. En paralelo, Ángela empezará a sospechar del repentino acercamiento de Cristóbal y le planteará una pregunta muy directa: "¿Es usted mi padre?".

