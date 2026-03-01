Por Redacción |

En el último episodio de 'La promesa', la serie de TVE producida por Bambú, Curro y Ángela habían peleado por la carta, y Leocadia aprovechó la tensión entre ellos para sembrar malestar entre la pareja. Mientras tanto, Cristóbal sugirió a la joven que defendiera sus sentimientos, mientras que Vera se sintió herida por la frialdad con la que Lope reconoció sus acciones.

Martina y Ángela le relataron a Julieta la historia de Catalina, mientras Carlo continuaba muy interesado en saber más sobre la relación entre Samuel y María. En la explicación de Petra y Pía, el lacayo notó algo fuera de lo normal. Por otra parte, Ciro mostró desprecio tanto hacia Curro como hacia Leocadia y descargó su enfado contra ellos a través de Julieta.

Samuel y María Fernández, en 'La promesa'

Por otro lado, Teresa le comentó a Petra que entre ella y Cristóbal todo había vuelto a la normalidad cotidiana, manteniendo únicamente una relación laboral y desmintiendo cualquier rumor sobre un interés romántico entre ellos. Finalmente, Leocadia reveló la gran mentira de Jacobo: había inventado que le habían ofrecido un trabajo en Nueva York.

¿Qué pasará mañana?

Ya en el primer capítulo de marzo, el lunes 2 La 1 emitirá el episodio 785, en el que Jacobo reconocerá que lo del trabajo en Nueva York era mentira. Sin embargo,. Mientras tanto, Pía compartirá con María su inquietud por el interés de Carlo en Samuel y la doncella pensará que deberían decirle la verdad sobre su relación, aunque el cura no lo verá tan claro.

Martina encontrará a Jacobo muy egoísta al escucharle decir que no es capaz de encargarse del refugio. Por este motivo, ella propondrá al Patronato tomar medidas para salvarlo. A su vez, Ciro intentará acercarse un poco a Leocadia, pero ella le dirá que Julieta le está mintiendo, frenando cualquier avance entre ellos.

Ángela le hará una pregunta muy clara a Cristóbal en 'La promesa'

Tras su pequeña discusión, Curro y Ángela se reconciliarán, reconociendo que se habían dejado arrastrar por las intrigas de Lorenzo, pero su amor resultará más fuerte que todo lo demás. En paralelo, Ángela empezará a sospechar del repentino acercamiento de Cristóbal y le planteará una pregunta muy directa: "¿Es usted mi padre?".