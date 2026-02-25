'La promesa' despreciará a Curro y Leocadia y destapará la flagrante mentira de Jacobo

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #25 de 3.691
- 97
- 58
'La promesa', en imágenes 42 fotos
'La promesa' ha emitido su episodio 783 el miércoles 25 de febrero, ahondando en el conflicto por la gestión de las tierras. Una frustrada Leocadia le ha contado a Jacobo que Ciro se va a agenciar un suculento porcentaje por encargarse de tal cometido y, además, le ha recriminado a Alonso el agravio comparativo, ya que ella nunca percibió un beneficio por hacer lo mismo.
María le ha propuesto a Samuel que sea otro cura quien se encargue de casarlos y Carlo les ha pillado en medio de la charla, por lo que a la doncella no le ha quedado otra opción que explicarle que entre el cura y ella media una gran amistad. Mientras tanto, Cristóbal ha seguido avanzando en su relación personal con Ángela y, en este caso, ha sido Teresa quien ha atestiguado el momento.
Martina se ha comunicado con Margarita para avisarle de que se ha quedado en el palacio y que a partir de ahora va a priorizar a Jacobo, lo cual implica un distanciamiento con respecto a Adriano. En paralelo, Santos le ha entregado a Vera una carta en la que Lope entona el mea culpa acerca de sus mentiras. En último lugar, Lorenzo le ha contado a Curro que ha escuchado a Ángela expresar su alivio al no producirse el contacto con el rey.
¿Qué pasará el jueves y el viernes?
Martina y Ángela le contarán la historia de Catalina a Julieta. Entre el servicio, Carlo irá preguntando sobre la naturaleza del vínculo entre María y Samuel, percibiendo algo extraño en las respuestas de Pía y Petra. A su vez, Teresa comunicará que su relación laboral con Cristóbal vuelve a la normalidad. En otro orden de cosas, Ciro despreciará a Curro y Leocadia, algo que no gustará para nada a Julieta, y Leocadia destapará que Jacobo se inventó la oferta de trabajo de Nueva York.