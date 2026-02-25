'La promesa' despreciará a Curro y Leocadia y destapará la flagrante mentira de Jacobo

Por Redacción |

'La promesa' ha emitido su episodio 783 el miércoles 25 de febrero, ahondando en el conflicto por la gestión de las tierras. Una frustrada Leocadia le ha contado a Jacobo que Ciro se va a agenciar un suculento porcentaje por encargarse de tal cometido y, además, le ha recriminado a Alonso el agravio comparativo, ya que ella nunca percibió un beneficio por hacer lo mismo.

María le ha propuesto a Samuel que sea otro cura quien se encargue de casarlos y Carlo les ha pillado en medio de la charla, por lo que a la doncella no le ha quedado otra opción que explicarle que entre el cura y ella media una gran amistad. Mientras tanto, Cristóbal ha seguido avanzando en su relación personal con Ángela y, en este caso, ha sido Teresa quien ha atestiguado el momento.

Petra y Teresa en 'La promesa'

Martina se ha comunicado con Margarita para avisarle de que se ha quedado en el palacio y que a partir de ahora va a priorizar a Jacobo, lo cual implica un distanciamiento con respecto a Adriano. En paralelo, Santos le ha entregado a Vera una carta en la que Lope entona el mea culpa acerca de sus mentiras. En último lugar, Lorenzo le ha contado a Curro que ha escuchado a Ángela expresar su alivio al no producirse el contacto con el rey.

Leocadia y Jacobo en 'La promesa'

¿Qué pasará el jueves y el viernes?

En el próximo episodio de la serie de Bambú Producciones, que se dividirá entre el jueves 26 y el viernes 27 de febrero en la tarde de La 1,y, aprovechando las circunstancias, Leocadia se entrometerá para tratar de agrandar las grietas entre los jóvenes. En cambio, Cristóbal aconsejará a la chica que siga sus sentimientos. Asimismo, Vera se sentirá dolida por la frialdad de Lope y

Martina y Ángela le contarán la historia de Catalina a Julieta. Entre el servicio, Carlo irá preguntando sobre la naturaleza del vínculo entre María y Samuel, percibiendo algo extraño en las respuestas de Pía y Petra. A su vez, Teresa comunicará que su relación laboral con Cristóbal vuelve a la normalidad. En otro orden de cosas, Ciro despreciará a Curro y Leocadia, algo que no gustará para nada a Julieta, y Leocadia destapará que Jacobo se inventó la oferta de trabajo de Nueva York.