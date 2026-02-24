'La promesa' hará llorar a Vera al leer una carta en la que Lope reconoce sus mentiras

Por Redacción |

Petra le ha pedido a Martina ayuda económica para el refugio tal y como hemos podido ver ya en el capítulo 782 de 'La promesa' emitido este martes 24 de febrero, en el que también han pasado muchas otras cosas como que Curro ha decidido no enviar la carta al rey todavía y Ángela ha confesado a Leocadia que siente alivio por ello... ¡y Lorenzo lo ha oído!

Martina ha agradecido a Jacobo que anulara el viaje y ha garantizado a Curro que controlará sus sentimientos hacia Adriano porque se siente en deuda con su prometido. También en este capítulo, Julieta ha vuelto a las cocinas para visitar a Candela y Simona y el mayordomo le ha recordado que no tiene por qué bajar al servicio. Por su parte, Pía ha confesado al ama de llaves que sus sentimientos hacia Ricardo se están enfriando...

Ángela, en esta entrega de 'La promesa'

Además, Samuel ha contado a María que Cristóbal le ha presionado para que los convenza de casarse cuanto antes. Finalmente, Ciro y Leocadia se han reunido para hacer el trasvase de poder y la señora ha rabiado al enterarse de que el sobrino del marqués se llevará el 10% por el trabajo. ¿Tendrá ya en mente su próximo paso?

¿Qué pasará el miércoles?

En el próximo episodio de la serie de Bambú Producciones, que se emitirá en la tarde de La 1 el miércoles 25 de febrero, Leocadia contará a Jacobo que Ciro se va a llevar un porcentaje por la gestión de las tierras y recriminará a Alonso que ella nunca sacó ningún beneficio. María propondrá a Samuel que los case otro cura y Carlo los pillará charlando... de nuevo. La doncella le explicará que a ella y al cura los une una profunda amistad.

Curro, en el capítulo 783 de 'La promesa'

Cristóbal seguirá avanzando en su relación personal con Ángela y Teresa los verá. Martina escribirá a Margarita para decirle que se ha quedado en La Promesa y que Jacobo es su prioridad. La muchacha decidirá marcar distancias con Adriano, mientras que Santos entregará a Vera una carta de Lope donde él reconocerá sus mentiras. ¡La doncella romperá a llorar! Lorenzo revelará a Curro que ha escuchado a Ángela decir que se sintió aliviada porque no va a contactar con el rey. ¿Cuál será su reacción?