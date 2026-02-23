FormulaTV
ADELANTO 24 DE FEBRERO

'La promesa' reunirá a Ciro y Leocadia y cambiará la actitud de Martina hacia Jacobo

Petra pedirá ayuda económica para el refugio y Curro pospondrá el envío de la carta.

'La promesa' reunirá a Ciro y Leocadia y cambiará la actitud de Martina hacia Jacobo
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Lunes 23 Febrero 2026 17:42 (hace 9 horas)

'La promesa' ha dado el pistoletazo de salida a la última semana de febrero con su episodio 781, en el que Jacobo ha sorprendido a todo el mundo al tomar la decisión de quedarse para no hacer sufrir a Martina. Al enterarse, tanto ella como Adriano han celebrado el giro de los acontecimientos, pese a que seguramente no sea lo que más les favorezca tal y como están las cosas.

Curro y Ángela han escrito la carta dirigida al rey con la intención de recuperar el título de barón, pero el chico ha empezado a dudar acerca de si deber enviar o no la misiva. Mientras tanto, Cristóbal ha logrado que Ángela se sincere con él y le cuente aquello que teme acerca de Curro, y es que la determinación final con respecto a la carta puede ser vital.

Pía en &#39;La promesa&#39;
Pía en 'La promesa'
Virtudes se ha despedido de Candela y Simona y se ha marchado del palacio, por lo que Teresa ha sido incapaz de que las cocineras recuperen el ánimo. Julieta y Ciro han conversado sobre Manuel y han enfrentado sus opiniones. Leocadia se ha resistido a acometer la cesión de poderes y la situación relativa a las tierras se ha tensado. En último lugar, Petra le ha asegurado a Martina que conoce el motivo por el cual no se marchan finalmente a Nueva York.

Ángela y Leocadia en &#39;La promesa&#39;
Ángela y Leocadia en 'La promesa'

¿Qué pasará el martes?

En el próximo episodio de la serie de Bambú Producciones, que se emitirá en la tarde de La 1 el martes 24 de febrero, Petra le pedirá a Martina que le aporte ayuda económica para sacar adelante el refugio. Por su parte, Curro decidirá no enviarle, por el momento, la carta al rey tras haber sopesado la situación. Así pues, Ángela le dirá a Leocadia que se siente aliviada por esa decisión de su amado, aunque Lorenzo escuchará esa confesión. En paralelo, Martina agradecerá la cancelación del viaje y garantirá a Curro que mantendrá a raya sus sentimientos hacia Adriano.

Julieta regresará a las cocinas para visitar a Simona y Candela y Pía le confesará al ama de llaves que sus sentimientos hacia Ricardo están perdiendo fuerza. Samuel le revelará a María las presiones de Cristóbal para convencerla de casarse. Por último, Ciro y Leocadia se reunirán para ejecutar el trasvase de poder, pero la señora se enfurecerá al enterarse de las favorables condiciones de las que gozará el sobrino del marqués.

