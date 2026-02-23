'La promesa' reunirá a Ciro y Leocadia y cambiará la actitud de Martina hacia Jacobo

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #28 de 3.684
- 96
- 58
'La promesa', en imágenes 42 fotos
'La promesa' ha dado el pistoletazo de salida a la última semana de febrero con su episodio 781, en el que Jacobo ha sorprendido a todo el mundo al tomar la decisión de quedarse para no hacer sufrir a Martina. Al enterarse, tanto ella como Adriano han celebrado el giro de los acontecimientos, pese a que seguramente no sea lo que más les favorezca tal y como están las cosas.
Curro y Ángela han escrito la carta dirigida al rey con la intención de recuperar el título de barón, pero el chico ha empezado a dudar acerca de si deber enviar o no la misiva. Mientras tanto, Cristóbal ha logrado que Ángela se sincere con él y le cuente aquello que teme acerca de Curro, y es que la determinación final con respecto a la carta puede ser vital.
Virtudes se ha despedido de Candela y Simona y se ha marchado del palacio, por lo que Teresa ha sido incapaz de que las cocineras recuperen el ánimo. Julieta y Ciro han conversado sobre Manuel y han enfrentado sus opiniones. Leocadia se ha resistido a acometer la cesión de poderes y la situación relativa a las tierras se ha tensado. En último lugar, Petra le ha asegurado a Martina que conoce el motivo por el cual no se marchan finalmente a Nueva York.
¿Qué pasará el martes?
Julieta regresará a las cocinas para visitar a Simona y Candela y Pía le confesará al ama de llaves que sus sentimientos hacia Ricardo están perdiendo fuerza. Samuel le revelará a María las presiones de Cristóbal para convencerla de casarse. Por último, Ciro y Leocadia se reunirán para ejecutar el trasvase de poder, pero la señora se enfurecerá al enterarse de las favorables condiciones de las que gozará el sobrino del marqués.