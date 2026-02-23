'La promesa' reunirá a Ciro y Leocadia y cambiará la actitud de Martina hacia Jacobo

Por Redacción |

'La promesa' ha dado el pistoletazo de salida a la última semana de febrero con su episodio 781, en el que Jacobo ha sorprendido a todo el mundo al tomar la decisión de quedarse para no hacer sufrir a Martina. Al enterarse, tanto ella como Adriano han celebrado el giro de los acontecimientos, pese a que seguramente no sea lo que más les favorezca tal y como están las cosas.

Curro y Ángela han escrito la carta dirigida al rey con la intención de recuperar el título de barón, pero el chico ha empezado a dudar acerca de si deber enviar o no la misiva. Mientras tanto, Cristóbal ha logrado que Ángela se sincere con él y le cuente aquello que teme acerca de Curro, y es que la determinación final con respecto a la carta puede ser vital.

Pía en 'La promesa'

Virtudes se ha despedido de Candela y Simona y se ha marchado del palacio, por lo que Teresa ha sido incapaz de que las cocineras recuperen el ánimo. Julieta y Ciro han conversado sobre Manuel y han enfrentado sus opiniones. Leocadia se ha resistido a acometer la cesión de poderes y la situación relativa a las tierras se ha tensado. En último lugar, Petra le ha asegurado a Martina que conoce el motivo por el cual no se marchan finalmente a Nueva York.

Ángela y Leocadia en 'La promesa'

¿Qué pasará el martes?

En el próximo episodio de la serie de Bambú Producciones, que se emitirá en la tarde de La 1 el martes 24 de febrero,. Por su parte, Curro decidirá no enviarle, por el momento, la carta al rey tras haber sopesado la situación. Así pues, Ángela le dirá a Leocadia que se siente aliviada por esa decisión de su amado, aunque. En paralelo, Martina agradecerá la cancelación del viaje y garantirá a Curro que mantendrá a raya sus sentimientos hacia Adriano.

Julieta regresará a las cocinas para visitar a Simona y Candela y Pía le confesará al ama de llaves que sus sentimientos hacia Ricardo están perdiendo fuerza. Samuel le revelará a María las presiones de Cristóbal para convencerla de casarse. Por último, Ciro y Leocadia se reunirán para ejecutar el trasvase de poder, pero la señora se enfurecerá al enterarse de las favorables condiciones de las que gozará el sobrino del marqués.