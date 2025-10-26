'La promesa' intentará despedir a Petra y creará un vínculo entre Ángela y Beltrán

Por Redacción |

María Fernández se ha sincerado con Samuel en 'La promesa' sobre lo que pasó la noche en la que acudió a la verbena de Luján y acabó tan mal. Sin embargo, no ha sido la única persona que se ha enterado de este secreto. Por otro lado, Enora le ha confesado a Manuel y a Toño que trató de vender la idea del prototipo con la intención de sacar dinero para ayudar a su tío.

Adriano se encuentra más tranquilo después de entregarle la carta al detective, así que Martina lo ha animado a que se centre en sus hijos. Tras la recuperación de Petra, Leocadia le ha pedido que regrese al trabajo y retome la gestión del servicio. Y respecto a la hija de esta, Ángela y Beltrán han chocado por sus posturas sobre un caso legal. La joven se siente superada por la situación, ya que no está dando los pasos que esperan de ella de cara al que quieren que sea su marido.

Simona intenta convencer a Manuel de que perdone a Enora en 'La promesa'

¿Qué pasará el lunes?

En el capítulo 704 de 'La promesa', que se emite el lunes 27 de octubre en La 1, la serie producida por Bambú intentará recomponer la relación de Martina y Jacobo. Sin embargo, la cena íntima que ella le prepara acabará siendo un fracaso. Por otro lado, Cristóbal seguirá las órdenes de Leocadia, de modo que tendrá que decirle a Petra que no puede seguir como ama de llaves.

Curro y Lope hablan en 'La promesa'

Ángela se desahogará con Curro y Alonso sobre la situación que vive con Lorenzo. Además, poco a poco, quien recibirá la oferta de una gran dote por parte de Leocadia. Por otra parte, esta confirmará que, así que dirigirá sus sospechas a alguien del entorno.

Simona y Candela hablarán con Toño para que reconsidere su postura con Enora, pero Manuel seguirá sin fiarse de ella. Respecto a la confesión de María Fernández sobre su embarazo, volverá a hablar del tema con Samuel, mientras que Pía la animará a que reflexiones sobre la decisión que quiere tomar.