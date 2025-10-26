FormulaTV
Conectar

ADELANTO 27 DE OCTUBRE

'La promesa' intentará despedir a Petra y creará un vínculo entre Ángela y Beltrán

Leocadia confirmará que Catalina no envió la carta y Toño se planteará perdonar a Enora.

'La promesa' intentará despedir a Petra y creará un vínculo entre Ángela y Beltrán
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 26 Octubre 2025 11:01 (hace 9 horas)

Serie relacionada

La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,9

1 crítica

Popularidad: #20 de 3.680 Ranking La promesa

  • 91

  • 53

'La promesa', en imágenes 42 fotos

Ángela Echaniz y Enrique Fortún son Vera y Lope en 'La promesa' María, Jana y Valentín en 'La promesa' Eva Martín y Guillermo Serrano son Cruz y Lorenzo en 'La promesa' Guillermo Serrano es Lorenzo en 'La promesa' Salvador, Manuel, Alonso, Feliciano y Curro en 'La promesa' Xavi Lock y Marcos Orengo son Curro y Feliciano en 'La promesa' Marga Martínez y Marcos Orengo son Petra y Feliciano en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés son Abel y Jana en 'La promesa' Michel Tejerina y Carmen Asecas son Pelayo y Catalina en 'La promesa' Inma Pérez-Quirós y Xavi Lock son Ramona y Curro en 'La promesa' Cruz, Abel y Manuel en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés como Abel y Jana en 'La promesa' Abel y Jana en los pasillos de 'La promesa' Arturo Sancho y Paula Losada como Manuel y Jimena en 'La promesa' Martina y Curro en 'La promesa' Feliciano y Teresa en 'La promesa' Curro y Martina en 'La promesa' Lope y María Fernández en 'La promesa' La familia Luján en 'La promesa' Manuel y Jana se encuentran en 'La promesa'

María Fernández se ha sincerado con Samuel en 'La promesa' sobre lo que pasó la noche en la que acudió a la verbena de Luján y acabó tan mal. Sin embargo, no ha sido la única persona que se ha enterado de este secreto. Por otro lado, Enora le ha confesado a Manuel y a Toño que trató de vender la idea del prototipo con la intención de sacar dinero para ayudar a su tío.

Adriano se encuentra más tranquilo después de entregarle la carta al detective, así que Martina lo ha animado a que se centre en sus hijos. Tras la recuperación de Petra, Leocadia le ha pedido que regrese al trabajo y retome la gestión del servicio. Y respecto a la hija de esta, Ángela y Beltrán han chocado por sus posturas sobre un caso legal. La joven se siente superada por la situación, ya que no está dando los pasos que esperan de ella de cara al que quieren que sea su marido.

Simona intenta convencer a Manuel de que perdone a Enora en &#39;La promesa&#39;
Simona intenta convencer a Manuel de que perdone a Enora en 'La promesa'

¿Qué pasará el lunes?

Vídeos FormulaTV

En el capítulo 704 de 'La promesa', que se emite el lunes 27 de octubre en La 1, la serie producida por Bambú intentará recomponer la relación de Martina y Jacobo. Sin embargo, la cena íntima que ella le prepara acabará siendo un fracaso. Por otro lado, Cristóbal seguirá las órdenes de Leocadia, de modo que tendrá que decirle a Petra que no puede seguir como ama de llaves.

Ángela se desahogará con Curro y Alonso sobre la situación que vive con Lorenzo. Además, poco a poco irá desarrollando un vínculo más fuerte con Beltrán, quien recibirá la oferta de una gran dote por parte de Leocadia. Por otra parte, esta confirmará que Catalina no fue quien envió la carta, así que dirigirá sus sospechas a alguien del entorno.

Curro y Lope hablan en &#39;La promesa&#39;
Curro y Lope hablan en 'La promesa'

Simona y Candela hablarán con Toño para que reconsidere su postura con Enora, pero Manuel seguirá sin fiarse de ella. Respecto a la confesión de María Fernández sobre su embarazo, volverá a hablar del tema con Samuel, mientras que Pía la animará a que reflexiones sobre la decisión que quiere tomar.

Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Top Series

Listas