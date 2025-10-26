FormulaTV
DOS DÍAS DE AUSENCIA

El motivo por el que 'La promesa' solo tendrá tres capítulos en la semana del 27 de octubre

'Valle Salvaje' también se quedará sin emisión en La 1 durante un día.

El motivo por el que 'La promesa' solo tendrá tres capítulos en la semana del 27 de octubre
©RTVE
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Domingo 26 Octubre 2025 09:44 (hace 1 hora)

La semana del 20 de octubre, Televisión Española sorprendía al reducir las emisiones de 'La promesa'. El viernes 24 tenía lugar la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, por lo que La 1 prescindía de sus series diarias para alargar 'Directo al grano' y emitir este acto presidido por la princesa Leonor. Un caso similar se producirá en estos últimos días de mes.

RTVE ha anunciado que tan solo emitirá tres capítulos de 'La promesa' en la semana del 27 de octubre. Las razones de esto son diversas y se deben a dos motivos distintos. En primer lugar, el martes 28 de octubre no habrá emisión a causa del partido entre Suecia y España por la UEFA Women's Nations League.

'La promesa' se queda sin hueco en La 1 durante dos días
La Selección Española femenina se enfrenta a la vuelta de las semifinales contra las suecas, a quienes ganaron el pasado viernes al meterles cuatro goles. El partido tendrá lugar a las 19:00 horas, por lo que no solo se comerá 'La promesa', sino también 'Malas lenguas' y 'Aquí la Tierra'.

La siguiente ausencia de la ficción producida por Bambú será justo al día siguiente, el miércoles 29. Con motivo del primer aniversario de la trágica dana que dejó 229 muertos, Televisión Española ha modificado su programación con especiales en los que echará la vista atrás y valorará en qué situación se encuentran las poblaciones afectadas de Valencia un año después, tal y como informamos ya. Dentro de esa programación se encuentra el funeral de estado por las víctimas, que ocupará la tarde de La 1.

'Valle Salvaje' no emitirá capítulo el miércoles 29 de octubre

'Valle Salvaje' también se reduce

Con todo esto, 'La promesa' solo estará en activo en La 1 el lunes, jueves y viernes con la emisión de sus capítulos 704, 705 y 706. En suma, 'Valle Salvaje' también sufrirá un recorte esta semana, concretamente el miércoles 29 de octubre. Por el mismo motivo que 'La promesa', la otra ficción diaria de la cadena se tomará un descanso para primar la actualidad.

