'La promesa' enfrentará las posturas de Ángela y Beltrán y María Fernández se sincerará

Por Sandra Alcaide Barrón |

'La promesa' comienza a indagar sobre la nueva carta a nombre de Catalina. Adriano se la ha entregado a Leocadia en el episodio emitido el miércoles 22 de octubre, pero esta, tras revisarla a fondo con Cristóbal, sospecha que no es verdaderamente suya. Mientras tanto, Alonso sufre al ver a Martina cuidar de los hijos de Catalina, ya que le trae a la cabeza recuerdos de cuando su hija aún estaba.

Leocadia se abre con Beltrán y le lanza una propuesta: casarse él con Ángela para así evitar su matrimonio con el capitán de la Mata. Sin embargo, el joven debe aún digerir la oferta, que le deja en shock. Además, Curro se siente completamente roto al ver como es el único sin posibilidades ante el amor de su vida.

Enora confesando la verdad a Manuel y Toño en 'La promesa'

Enora vuelve al palacio con la intención de ser sincera de una vez con Manuel y Toño sobre su huida y sus mentiras, mientras que Leocadia tiene la intención de hablar personalmente con Petra sobre su reincorporación al servicio, comprobando cómo va su recuperación. Por otro lado, María Fernández no aguanta más y le confiesa a Samuel su gran secreto.

¿Qué pasará el jueves?

Petra y Cristóbal en el episodio 703 de 'La promesa'

En el episodio 703 de 'La promesa', que, la serie producida por Bambú hará sincerarse a María Fernández. La doncella le contará a Samuel todo lo ocurridoen la que regresó borracha a palacio, aunque no será el único en enterarse. Por otra parte, Enora confesará que intentó vender el prototipo de motor. Mientras tanto, Adriano hablará con Martina sobre su mayor tranquilidad al entregarle la carta al detective y

Leocadia pedirá a Petra que regrese a su puesto como ama de llaves para evitar el descontrol del servicio, mientras que Ángela y Beltrán enfrentan posturas al conversar sobre un caso legal, dejando ver que quizá no tenían tanto en común como ellos pensaban. La joven se sentirá sobrepasada por toda su situación y no se abrirá ante la llegada del joven, poniéndole muy complicada la tarea de entrar a su corazón.