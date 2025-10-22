FormulaTV
ADELANTO 23 DE OCTUBRE

'La promesa' enfrentará las posturas de Ángela y Beltrán y María Fernández se sincerará

Enora confesará a Manuel y Toño el motivo por el que intentó vender el prototipo de motor y Leocadia pedirá a Petra que regrese a su puesto de trabajo.

©RTVE
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Miércoles 22 Octubre 2025 18:14 (hace 11 horas)

Serie relacionada

La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,9

1 crítica

Popularidad: #20 de 3.681 Ranking La promesa

  • 91

  • 53

'La promesa', en imágenes 42 fotos

Ángela Echaniz y Enrique Fortún son Vera y Lope en 'La promesa' María, Jana y Valentín en 'La promesa' Eva Martín y Guillermo Serrano son Cruz y Lorenzo en 'La promesa' Guillermo Serrano es Lorenzo en 'La promesa' Salvador, Manuel, Alonso, Feliciano y Curro en 'La promesa' Xavi Lock y Marcos Orengo son Curro y Feliciano en 'La promesa' Marga Martínez y Marcos Orengo son Petra y Feliciano en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés son Abel y Jana en 'La promesa' Michel Tejerina y Carmen Asecas son Pelayo y Catalina en 'La promesa' Inma Pérez-Quirós y Xavi Lock son Ramona y Curro en 'La promesa' Cruz, Abel y Manuel en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés como Abel y Jana en 'La promesa' Abel y Jana en los pasillos de 'La promesa' Arturo Sancho y Paula Losada como Manuel y Jimena en 'La promesa' Martina y Curro en 'La promesa' Feliciano y Teresa en 'La promesa' Curro y Martina en 'La promesa' Lope y María Fernández en 'La promesa' La familia Luján en 'La promesa' Manuel y Jana se encuentran en 'La promesa'

'La promesa' comienza a indagar sobre la nueva carta a nombre de Catalina. Adriano se la ha entregado a Leocadia en el episodio emitido el miércoles 22 de octubre, pero esta, tras revisarla a fondo con Cristóbal, sospecha que no es verdaderamente suya. Mientras tanto, Alonso sufre al ver a Martina cuidar de los hijos de Catalina, ya que le trae a la cabeza recuerdos de cuando su hija aún estaba.

Leocadia se abre con Beltrán y le lanza una propuesta: casarse él con Ángela para así evitar su matrimonio con el capitán de la Mata. Sin embargo, el joven debe aún digerir la oferta, que le deja en shock. Además, Curro se siente completamente roto al ver como es el único sin posibilidades ante el amor de su vida.

Enora confesando la verdad a Manuel y Toño en &amp;#39;La promesa&amp;#39;
Enora confesando la verdad a Manuel y Toño en 'La promesa'

Enora vuelve al palacio con la intención de ser sincera de una vez con Manuel y Toño sobre su huida y sus mentiras, mientras que Leocadia tiene la intención de hablar personalmente con Petra sobre su reincorporación al servicio, comprobando cómo va su recuperación. Por otro lado, María Fernández no aguanta más y le confiesa a Samuel su gran secreto.

¿Qué pasará el jueves?

En el episodio 703 de 'La promesa', que se emitirá el jueves 23 de octubre en La 1, la serie producida por Bambú hará sincerarse a María Fernández. La doncella le contará a Samuel todo lo ocurrido durante su salvaje noche de verbena en la que regresó borracha a palacio, aunque no será el único en enterarse. Por otra parte, Enora confesará que intentó vender el prototipo de motor para poder ayudar a su tío a salir de su mala situación económica. Mientras tanto, Adriano hablará con Martina sobre su mayor tranquilidad al entregarle la carta al detective y esta le aconsejará que se vuelque con sus hijos.

Petra y Cristóbal en el episodio 703 de &amp;#39;La promesa&amp;#39;
Petra y Cristóbal en el episodio 703 de 'La promesa'

Leocadia pedirá a Petra que regrese a su puesto como ama de llaves para evitar el descontrol del servicio, mientras que Ángela y Beltrán enfrentan posturas al conversar sobre un caso legal, dejando ver que quizá no tenían tanto en común como ellos pensaban. La joven se sentirá sobrepasada por toda su situación y no se abrirá ante la llegada del joven, poniéndole muy complicada la tarea de entrar a su corazón.

