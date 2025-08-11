'La promesa' homenajea a uno de sus protagonistas con un capítulo especial

Por Redacción | |

En la semana del 11 de agosto, ' La promesa ' va a emitir tan solo cuatro episodios, ya quede la ficción diaria de Bambú Producciones por esta razón.

A su vez, esta no es la única particularidad en la emisión semanal de 'La promesa', ya que uno de los cuatro episodios que el público fiel de la serie va a poder ver será muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Y es que, en principio, la emisión del jueves 14 de agosto será un capítulo especial dedicado a uno de sus protagonistas.

Lope y Curro en el capítulo especial de 'La promesa'

El personaje que va a protagonizar este homenaje es Curro, interpretado por Xavi Lock. Desde la trágica muerte de Jana, la vida de Curro ha dado un giro radical. El joven ha atravesado una transformación profunda, impulsada principalmente por la pérdida de alguien tan importante para él. Su existencia, que antes parecía tener un rumbo claro, se ve ahora dominada por un solo propósito: dar con el responsable del asesinato y lograr que se haga justicia. En esta cruzada, ha encontrado apoyo dentro del palacio, donde algunos aliados están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para ayudarle a desentrañar la verdad.

Repasa su evolución

Pese al dolor que arrastra y su firme deseo de venganza, Curro ha encontrado consuelo en el amor. Ángela, la hija de Leocadia de Figueroa, ha logrado despertar sentimientos en él que creía perdidos. Juntos protagonizan una historia romántica que se ve amenazada por las marcadas diferencias sociales de su entorno. Sin embargo, el vínculo entre ambos crece con fuerza, desafiando las normas de su época y demostrando que el amor auténtico puede surgir incluso en medio del dolor y la adversidad.

Capítulo especial dedicado a la vida de Curro en 'La promesa'

Curro ha pasado de vivir con privilegios como un joven señorito a ser rechazado por su propio padre y reducido al papel de lacayo. Además, el desconocimiento de su pasado lo ha empujado a buscar respuestas y, con ellas, justicia por todo lo que le han arrebatado. Este episodio especial nos permite acompañar su evolución, mostrándonos cómo cada experiencia lo ha ido moldeando hasta convertirlo en el personaje complejo y decidido que es hoy en la ficción.