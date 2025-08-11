'La promesa' no tendrá perdón para Pía y Ricardo, quien trazará un plan para anular su matrimonio con Ana

Por Redacción |

La semana en ' La promesa . Y es que el capítulo del lunes ha tenido de todo, como el enfrentamiento de Manuel con Alonso tras el conflicto con Leocadia, defendiendo su postura con firmeza.

También hemos podido ver en esta entrega cómo la señora de Figueroa mantiene que fue un malentendido y que irá con más cuidado; o que Catalina, envalentonada por el agradecimiento de sus trabajadores, insiste en su ideal de justicia social, desatando más tensiones con Adriano, Jacobo y Martina.

Cristóbal habla con Petra, en el capítulo 653 de 'La promesa'

Por su parte, también hemos sido testigos de cómo Curro lidia con la decepción de Ángela, que lo acusa de traicionarla al llamar al coronel Fuentes. El militar siembra inquietud con su presencia, especialmente en Lorenzo, que teme que tras la presencia del oficial haya algo más. Además, el regreso de Samuel como sacerdote ha dejado a María Fernández herida y ha provocado un choque frontal entre Petra y Cristóbal, quien no acepta la estancia del párroco en La Promesa.

¿Qué pasará el martes?

En el capítulo del martes que será el número 653, Cristóbal seguirá sin estar de acuerdo en que Samuel permanezca en La Promesa, siendo Petra la única que se opondrá frontalmente a él. El uniforme del coronel Fuertes pondrá nervioso a muchos, pero a ninguno como a Lorenzo, que se verá con el agua al cuello.

El coronel Fuertes, en el capítulo 653 de 'La promesa'

Manuel se jugará su empresa cuando le hagan una propuesta a Leocadia que no será del agrado de la señora. Ángela seguirá enfadada con Curro y solo la intervención de Pía podría lograr que ella lo perdone. Quien no tendrá perdón para Ricardo y Pía es Santos. Por eso, Ricardo se verá en la obligación de trazar un plan para anular su matrimonio con Ana.