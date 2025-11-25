Por Redacción |

La tensión se ha apoderado del palacio de 'La promesa'. En el capítulo del martes 25 de noviembre de 2025, Martina decidía quedarse, aunque solo por el momento, hasta que los pequeños se encuentren mejor y se recuperen por completo. De esta manera, su planeada marcha a Sevilla se pospone.

Por su parte, Manuel no consigue dar en el clave respecto a lo que desconoce de la empresa de don Luis. Además, Enora tampoco lo ayuda, ya que no suelta prenda. Por otra parte, a pesar de que Samuel se había prestado a ayudar a María Fernández en su delicada situación, el distanciamiento entre ellos aparece tras una conversación con Pía.

Lorenzo y Curro, enfrentados en 'La promesa'

Tras la trampa, Madame Cocotte ha recuperado su dinámica y las cocineras vuelven a ver cómo la persona que roba sus recetas está triunfando de nuevo. A su vez, Curro se toma la venganza por su mano y secuestra a Lorenzo en una habitación secreta, de la que nadie sabe nada.

¿Qué pasará mañana?

Curro apunta con una pistola a Lorenzo en 'La promesa'

Ya en el capítulo del miércoles 26 de noviembre de 2025, la serie producida por Bambú para RTVE emitirá el episodio especial centrado en el enfrentamiento de Curro y Lorenzo. Tras el anuncio oficial del compromiso de Lorenzo y Ángela,. Por este motivo, el joven secuestrará al Capitán de la Mata.

El hermano de Jana aprovechará la situación para acusar a Lorenzo de matar a su hermana, de volver loca a su madre Eugenia hasta que se suicidó y de intentar aprovecharse de su amada Ángela, además de hacerla sufrir. Para intentar que el Capitán confiese todos estos hechos, Curro le acabará apuntando con una pistola y Lorenzo tratará de confundirle al abrirse, falsamente, con él. ¿Conseguirá el capitán ablandarle el corazón a Curro en su engaño o llevará a término su ansiada venganza?