Por Redacción |

En el capítulo del jueves 20 de noviembre de 2025, 'La promesa' enseñaba cómo la fiesta de Lisandro se descuadraba por completo al recibir la inesperada visita de Lorenzo, que ha afectado también a los planes de la boda secreta de Ángela y Beltrán para evitar su enlace con el malvado capitán de la Mata.

Por su parte, Alonso revelaba a Manuel la identidad del socio mayoritario de la empresa de don Luis, descubriendo que se trata del duque de Carvajal y Cifuentes. Leocadia, en mitad de sus problemas con Lorenzo, se ha peleado también con Martina por las cartas falsas. Petra continúa con Teresa entre ceja y ceja por sus nuevas funciones como ama de llaves y la trampa de Lope funciona con Madame Cocotte.

Martina abrazando a Alonso en 'La promesa'

¿Qué pasará mañana?

Además, Curro se ha enfrentado a Lorenzo, propinándole un puñetazo que el capitán de la Mata no le podrá devolver en el episodio 721 de la ficción producida por Bambú para las tardes de La 1 ya que Ángela aparecerá de forma muy oportuna. Martina anunciará que pretende irse unos días a Sevilla con una amiga tras su encontronazo con Leocadia y nadie la conseguirá retener.

Ángela y Curro, en 'La promesa'

En la entrega del viernes 21 de noviembre, Vera se molestará con Lope al ver que él está demasiado volcado en el misterioso caso de Madame Cocotte. Además,ya que tanto Cristóbal como Pía le dan consejos muy distintos.

La ruptura de Enora y Toño será muy cuestionada por las cocineras y por el propio Toño, mientras que Manuel se plantará ante ella para preguntarle si conocía que don Lisandro era el propietario de la empresa de don Luis. Al mismo tiempo, Leocadia tomará una importante decisión que podría cambiar la vida de Ángela.