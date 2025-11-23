FormulaTV
ADELANTO 24 DE NOVIEMBRE

'La promesa' enfrentará a Manuel y Enora por Lisandro y pondrá al límite a Curro con Lorenzo

Pía intentará convencer a Samuel y María Fernández de la locura que es que deje los hábitos y Ángela aceptará por fin su destino bajo la presión de su madre.

Por RedacciónPublicado: Domingo 23 Noviembre 2025 13:52 (hace 7 horas)

'La promesa' concluyó su penúltima semana de noviembre con un nuevo desencuentro entre Lorenzo y Curro, en el que la aparición de Ángela impidió que el capitán de la Mata le devolviera el puñetazo al lacayo. Martina, por su parte, se mostró tan decidida a marcharse unos días con una amiga a Sevilla, que ni Alonso ni Jacobo le hicieron cambiar de idea.

Las cocineras se mostraron satisfechas con la repercusión de la última receta fallida de Madame Cocotte, al contrario que Vera, quien opinaba que Lope debía actuar contra el ladrón. Además, las cocineras, al igual que Toño, no estaban dispuestas a asumir el distanciamiento con Enora y cada uno la presionó de distinta forma. Beltrán tuvo que abandonar el palacio por orden de Leocadia, no sin antes despedirse de Ángela.

¿Qué pasará el lunes?

Vídeos FormulaTV

Este lunes 24 de noviembre, 'La promesa' afronta su episodio 722, en el que Manuel, decidido a conocer la implicación de Lisandro en la empresa de Don Luis, se enfrentará a Enora. Esta, sin embargo, negará saber nada, aunque marcará distancias, afectada. El heredero y Toño decidirán entonces esperar antes de actuar, al igual que intentarán descubrir si ella ha sido sincera. Simona y Candela, por su parte, tratarán de reconciliar a Enora y Toño, sin éxito.

Martina se despedirá de Adriano, Ángela y Jacobo, pero antes de irse, descubrirá que los pequeños tiene fiebre. En cuanto a Pía, pondrá en duda la decisión de Samuel de dejar los hábitos por María Fernández, a quien también tratará de convencer sobre lo insensato de la propuesta. Leocadia reprenderá a Teresa por un error doméstico que, realmente, era responsabilidad de Petra.

Con respecto a la polémica sobre Madame Cocotte, esta seguirá más viva que nunca, dado que Vera demostrará a Lope que su caída, en realidad, nunca ha ocurrido. Lorenzo, por su parte, descubrirá en el periódico el anuncio público de su compromiso con Ángela que, bajo la presión de su madre y tras la marcha de Beltrán, aceptará por fin su destino. Lorenzo humillará a Curro y este lo perseguirá presa de la furia, dispuesto a vengarse por todo el daño que le ha causado el capitán.

