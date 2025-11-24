FormulaTV
'La promesa' secuestrará a Lorenzo y alejará a Samuel y María Fernández por culpa de Pía

Martina aplazará su viaje por los bebés y Manuel seguirá sin descubrir qué pasa con don Lisandro.

Por RedacciónPublicado: Lunes 24 Noviembre 2025 16:45 (hace 5 horas)

Manuel quería saber en 'La promesa' si Lisandro está implicado en la empresa de don Luis. Por eso mismo, ha hecho frente a Enora, quien ha negado tener idea de nada e incluso se ha distanciado bastante afectada. Toño y Manuel decidieron esperar antes de actuar para averiguar si dice la verdad o miente. Mientras, Simona y Candela han tratado de reconciliar a la joven con Toño, pero no han sido capaces.

Martina se ha despedido de Adriano, Ángela y Jacobo para marcharse, pero el hecho de que los niños tengan fiebre podría retenerla. Pía no ve con buenos ojos que Samuel cuelgue los hábitos por María Fernández e incluso ha tratado de hacerle ver a su amiga que no es coherente. Por otro lado, Petra ha cometido un fallo que Leocadia ha creído que era culpa de Teresa. Y en cuanto a la polémica de Madame Cocotte, Vera le ha demostrado a Lope que su caída no ha ocurrido.

Lorenzo ha leído en el periódico que ya se ha publicado su compromiso con Ángela. La joven ha acabado por aceptar su destino ante la presión de su madre y la marcha de Beltrán. Pero esto no ha sido suficiente para el capitán, que ha decidido humillar a Curro y ha despertado en el lacayo una gran furia. Curro ha visto nublado su juicio y ha decidido vengarse de él.

¿Qué pasará el martes?

En el episodio 723 de 'La promesa', que se emite el martes 25 de noviembre en La 1, la serie producida por Bambú propagará por palacio la duda de qué ha ocurrido con Lorenzo. La respuesta está en Curro, quien lo tiene secuestrado en la habitación secreta. Por otro lado, Martina aplazará marcharse de viaje por la enfermedad de los bebés.

Jacobo y Adriano habla junto a Alonso en &#39;La promesa&#39;
Jacobo y Adriano habla junto a Alonso en 'La promesa'

Manuel seguirá sin descubrir qué pasa realmente con don Lisandro y, además, la empresa de don Luis y Enora todavía no ayudará a resolver el misterio. Mientras, María Fernández y Samuel vivirán un distanciamiento causado por la conversación que tuvo Pía. Para terminar, Madame Cocotte seguirá al alza y en la cocina verán cómo su fama sigue creciendo.

