'La promesa' secuestrará a Lorenzo y alejará a Samuel y María Fernández por culpa de Pía

Por Redacción |

Manuel quería saber en 'La promesa' si Lisandro está implicado en la empresa de don Luis. Por eso mismo, ha hecho frente a Enora, quien ha negado tener idea de nada e incluso se ha distanciado bastante afectada. Toño y Manuel decidieron esperar antes de actuar para averiguar si dice la verdad o miente. Mientras, Simona y Candela han tratado de reconciliar a la joven con Toño, pero no han sido capaces.

Martina se ha despedido de Adriano, Ángela y Jacobo para marcharse, pero el hecho de que los niños tengan fiebre podría retenerla. Pía no ve con buenos ojos que Samuel cuelgue los hábitos por María Fernández e incluso ha tratado de hacerle ver a su amiga que no es coherente. Por otro lado, Petra ha cometido un fallo que Leocadia ha creído que era culpa de Teresa. Y en cuanto a la polémica de Madame Cocotte, Vera le ha demostrado a Lope que su caída no ha ocurrido.

Martina coge a uno de los bebés junto a Adriano y Alonso en 'La promesa'

Lorenzo ha leído en el periódico que ya se ha publicado su compromiso con Ángela. La joven ha acabado por aceptar su destino ante la presión de su madre y la marcha de Beltrán. Pero esto no ha sido suficiente para el capitán, que ha decidido humillar a Curro y ha despertado en el lacayo una gran furia. Curro ha visto nublado su juicio y ha decidido vengarse de él.

¿Qué pasará el martes?

Jacobo y Adriano habla junto a Alonso en 'La promesa'

En el episodio 723 de 'La promesa', que se emite el martes 25 de noviembre en La 1, la serie producida por Bambú propagará por palacio la duda de qué ha ocurrido con Lorenzo.. Por otro lado, Martina aplazará marcharse de viaje por la enfermedad de los bebés.

Manuel seguirá sin descubrir qué pasa realmente con don Lisandro y, además, la empresa de don Luis y Enora todavía no ayudará a resolver el misterio. Mientras, María Fernández y Samuel vivirán un distanciamiento causado por la conversación que tuvo Pía. Para terminar, Madame Cocotte seguirá al alza y en la cocina verán cómo su fama sigue creciendo.