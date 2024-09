Por Beatriz Prieto |

El jueves 12 de septiembre, 'La revuelta' cerró su primera semana en Televisión Española con David Broncanoal frente. Una cuarta entrega en la que, además de contar con una sección de Jorge Ponce, se vivió también el debut de Antonio Resines como colaborador, en esta etapa. Asimismo, antes de recibir al invitado, Broncano y su equipo bromearon con las llamadas que habían hecho horas antes del programa tras la inesperada baja de su invitado.

David Broncano charla con Raúl Cimas en 'La revuelta'

, anunció Broncano, tras lo cual explicó que "hoy teníamos un invitado que no ha podido venir". "Ya vendrá,", aclaró el presentador. El equipo se había topado así con la situación de que. "Teníamos varias opciones y yo ya le pedí a Fernando que ni me dijesen qué es lo que hay", reconoció el jienense.

Broncano incluso se lanzó a desvelar "las opciones que había", a los que avisaron "hoy a las tres de la tarde": Anne Igartiburu, Jordi Hurtado y Raúl Cimas. "Yo le he hecho una llamada perdida a la reina Sofía", bromeó Ricardo Castella, momento en el que el presentador matizó que "la reina Sofía creo que no, pero el resto son reales". "Este ya adelanto que no, pero por las bromas se lo hemos dicho al padre de Lamine Yamal", soltó entonces Broncano, despertando risas entre el público, puesto que el propio futbolista era el invitado de 'El hormiguero' esa misma noche.

Estábamos sin invitado a falta de dos horas para grabar y tenemos que reconocer que Raúl Cimas no era la primera opción. pic.twitter.com/7xujFunLDS — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 12, 2024

"Nos ha salvado la vida"

"Creo que a Yolanda Ramos también se lo habíamos dicho...", dejó caer el jienense, antes de descubrir en los papeles de sus compañeros al invitado de la noche. Este resultó ser Cimas, al que Broncano definió como "un artista increíble, es uno de los mejores cómicos de España". "Encima es amigo, nos ha salvado un poco la vida", añadió el presentador, dando paso al invitado, quien bromeó con la bajada de audiencias que sufriría el programa con su visita.