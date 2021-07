'La Unidad' terminará con su segunda temporada en Movistar+

Movistar+ pondrá punto y final a 'La Unidad' una vez se emita su segunda temporada, como adelanta Fuera de series. Los creadores de este thriller, Dani de la Torre y Alberto Marini, se embarcarán en un nuevo proyecto, dejando atrás su primera colaboración con la plataforma de Telefónica. La primera entrega de la ficción, que se estrenó en 2020, llegó a convertirse en "el mejor estreno histórico de un contenido original Movistar+".

'La Unidad' finaliza tras su segunda temporada

La nueva producción de Dani de la Torre y Alberto Marini tratará sobre el crimen internacional en Marbella, poniendo el foco en una red de bandas criminales. Además, trabajarán junto al escritor Nacho Carretero ("Fariña") y Arturo Lezcano, del podcast de 'En el corredor de la muerte'. El rodaje tendrá lugar durante el año 2022, pero no se conoce quién integrará el reparto.

Por su parte, la segunda temporada de 'La Unidad' contará con seis capítulos de 50 minutos cada uno. El reparto estará formado por Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez, Luis Zahera, Fariba Sheikhan, Raúl Fernández de Pablo, Carlos Blanco, Fele Martínez, Mekki Kadiri, Moussa Echarif, Amina Leony y Bouzan Hadawi, y se espera que llegue en 2022.

Una nueva historia

En esta segunda temporada, el equipo de 'La Unidad' se enfrentará a una nueva amenaza terrorista, mientras tratan de descubrir si hay un topo en sus filas. "Hemos doblado la apuesta, ya no sirve llegar antes, ya no sirve nada de lo que nuestros personajes han vivido antes. Esto es nuevo para todos, para ellos y para sus familias. El terror está dentro de su propia casa, ya no se pueden fiar de nadie, ni siquiera de la Unidad", declaró Dani de la Torre cuando arrancó el rodaje de esta entrega final.