La primera reacción de los padres de Cristina Pedroche a su vestido de las Campanadas: "La vas a liar"

Adivinar qué vestido llevará Cristina Pedroche en las campanadas se ha convertido en una tradición navideña. La colaboradora de 'El hormiguero' lleva años acaparando titulares y debates por los trajes que escoge para dar la bienvenida del Año Nuevo y, como ya es habitual, ha empezado a dar pistas sobre el modelo del que hará gala para recibir al 2020.

Pablo Motos entrevistando a Cristina Pedroche en 'El hormiguero'

Durante su visita como estrella invitada a 'El hormiguero', Pablo Motoso aprovechó para hacer algo que no puede hacer cuando es colaboradora: sacar detalles del vestido. Poco logró el presentador, ya que Pedroche ya es toda una experta en guardar el secreto más esperado de las Campanadas, pero sí que obtuvo un detalle revelador, la reacción de sus padres.

La presentadora confesaba que nunca había llevado a sus padres a una prueba de vestuario, pero que este año había sido diferente. Durante la cita, los padres de Pedroche no aportaron ningún tipo de opinión, algo que le resultó extraño a la presentadora, pero al salir, la madre de Cristina reaccionó: "Hija, con todos los vestidos tan bonitos que hay, ¿tú tienes que ir así?". Sin embargo, la presentadora confesó a Motos que esta opinión no es algo que le molestara, ya que ve como algo positivo escuchar toda clase de comentarios. "Mi madre en el fondo es la opinión de España", detallaba. Al parecer, su padre tampoco es que le diera mucha opinión, ya que se limitó a un: "Pues no está mal, la vas a liar".

Todos sus vestidos en las campanadas

El más destacado de todos los vestidos que ha llevado Pedroche en las Campanadas fue el primero, ya que en 2014 presento las campanadas en laSexta con un traje negro con transparencias que causó mucho revuelo. Desde entonces, la presentadora ha ido escogido modelos más atrevidos, para reivindicar su opinión y su derecho a vestir con aquello con lo que se sienta más a gusto. Para quienes quieran repasarlos en persona, todos los trajes se pueden ver en la exposición de El Cuerpo Inventado hasta el final de las navidades.