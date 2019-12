'La Voz': Sebastián Yatra y Mala Rodríguez fichan como asesores en la segunda edición de Antena 3

Antena 3 ya va ultimando los detalles para su segunda edición de 'La Voz'. El talent volverá en 2020 con las pilas cargadas y, para ello, se ha nutrido entre otras cosas de rostros nuevos. Dos de estas incorporaciones son Sebastián Yatra y Mala Rodríguez, que fichan por el formato de Boomerang TV como asesores de cara a la fase de batallas, tal y como ha anunciado Ecoteuve en exclusiva.

Sebastián Yatra y Mala Rodríguez

La tarea de los cantantes será la de asesorar a los coaches a la hora de decantarse por uno u otro concursante durante los duelos. Además, les echarán una mano para preparar a los miembros de su equipo de cara a este reto, una ayuda que viene como agua de mayo. Mientras que para la Mala Rodríguez esta tarea será nueva, Sebastian Yatra repite experiencia, ya que ha sido coach en 'La Voz Kids' de Colombia.

Lo que es un misterio es quién ayudará a quién, aunque Mala Rodríguez lo mismo se decanta por Miriam Rodríguez, ya que ambas han coincidido en 'Vis a vis', haciendo un cameo en la temporada 4. Lo que Cruz del Norte unió, que no lo separe 'La Voz'. No obstante, no llegaron a compartir escena como tal... Pero ahí dejamos la posibilidad.

Cargado de novedades

Y es que la concursante de 'OT 2017' se ha convertido en la quinta coach de 'La Voz', tal y como informó FormulaTV en exclusiva. Y sí, han leído bien, habrá una quinta coach, que además tendrá un papel especial en una nueva fase del programa, la cual se podrá ver en exclusiva a través de ATRESplayer Premium. Bajo el nombre de "El Regreso", la cantante irá formando su propio equipo con aquellos concursantes que no hayan sido escogidos en las audiciones, los cuales tendrán una segunda oportunidad con ella.

La llegada de esta quinta coach no es la única novedad, ya que también diremos adiós a Paulina Rubio y Luis Fonsi tras estar solo una edición en nuestro país. Con ellos, se van los artistas internacionales, pero no hay problema, porque su lugar lo ocupan dos titanes mundiales, Alejandro Sanz y Laura Pausini, que vuelven al programa con la intención de arrasar.