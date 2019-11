Más allá de 'OT' y 'La Voz': 11 talent shows musicales que aún no han llegado a España

A pesar de las más de diez ediciones de 'Operación Triunfo', las siete de 'La Voz' (niños y seniors aparte), las distintas etapas de 'Factor X' y otros programas casi olvidados como 'Popstars, todo por un sueño', 'El número uno' o 'Lluvia de estrellas', parece que aún quedan cantantes por descubrir en nuestro país y está claro que los talent shows musicales son una buena manera de hacerlo. A pesar de que las últimas ediciones de este tipo de programas no estén dado los gloriosos resultados en ventas que alcanzaron en su momento artistas como David Bisbal, Natalia o Fórmula Abierta, la televisión sigue siendo el gran escaparate que muchos artistas necesitan.

1 'All Together Now'

Es evidente quey, por ello, los programas de televisión exploran distintas maneras de hacerlo. Así, hay multitud de talent shows musicales de todo el mundo en los que se apuesta por la interacción directa con la audiencia, la presencia de grandes nombres de la industria en el programa o la iconicidad para conseguir la exposición mediática que buscan esos cantantes. Estos son algunos de esos formatos internacionales que aún no han llegado a nuestro país:

Una concursante se enfrenta al panel de los 100 de 'All Together Now'

Estamos más que acostumbrados a que los participantes de un talent show musical tengan que enfrentarse a una mesa de tres o cuatro jueces para superar las fases del concurso. ¿Pero y si cada candidato tuviera que recibir el apoyo de hasta 100 personas para pasar a la siguiente fase? Esta es la premisa de 'All Together Now', un programa de Endemol Shine Reino Unido estrenado en 2018 en la BBC en el que cada concursante tiene que conseguir que la mayoría de un grupo de 100 cantantes se unan a cantar su canción para permanecer en el concurso. Estos 100 cantantes, liderados por la Spice Girl Geri Halliwell, se habrán aprendido la letra de cada canción que se cantará en el programa para poder unirse a la actuación. Además de sus dos temporadas en Reino Unido presentadas por Rob Beckett, el programa se ha adaptado en Brasil, Dinamarca, Australia, Polonia o Rusia, entre otros.

2 'A otro nivel'

Paulina Vega con el ascensor de 'A otro nivel'

Pasarelas, sillas y también un ascensor. Ese es el elemento icónico al que deben enfrentarse los candidatos de 'A otro nivel'. El programa de Caracol TV (Colombia) estrenado en 2016 mete a sus participantes en un ascensor a cantar. Si consiguen el apoyo del jurado irán subiendo de planta, hasta llegar a un tercer nivel donde podrán cantar delante de los jueces para conseguir su pase a la siguiente fase del concurso. Presentado por la Miss Universo Paulina Vega y con Kike Santander, entre otros, en el jurado, el programa pretende dar un giro en su tercera temporada incorporando ese panel de 100 artistas de 'All Together Now' que se convertirán en quienes decidan la continuidad de cada participante en el concurso.

3 'Top DJ'

Los concursantes y el jurado de 'Top DJ'

La música electrónica es uno de los grandes fuertes de la industria musical actualmente. ¿Por qué no buscar al mejor DJ en un programa de televisión? Esto es lo que hizo Endemol Shine Italia durante tres temporadas en Sky 1 e Italia 1 entre 2014 y 2016. Con una mecánica de lo más sencilla, el programa pretendía encontrar a los mejores DJs del país para relanzar su carrera siguiendo las tendencias musicales del momento. ¿Serían Kiko Rivera o Sofía Cristo los jueces estrella de este programa en nuestro país?

4'The Four: Battle for Stardom'

Un candidato durante su actuación de 'The Four: Battle for Stardom

Cuatro cantantes presentados como grandes artistas desde el primera programa tendrán que luchar por mantener su posición gala a gala. Así, los cuatro artistas seleccionados por cuatro populares jueces tendrán que defender su puesto de la llegada de nuevos candidatos a ocupar su silla. Los candidatos podrán retar a uno de los cuatro enfrentándose en un duelo en el que los jueces tendrán la última palabra. En la gala final, los cuatro que hayan sobrevivido se enfrentarán en una batalla definitiva en la que descubriremos al ganador. 'The Four: Battle for Stardom', un formato israeí de Armoza Formats emitido por primera vez en Estados Unidos en FOX, ya se ha adaptado en países como Rusia, Rumanía, Perú, Kazajistán, Israel, Brasil o Lituania. En la versión estadounidense, estrenada en 2018, Meghan Trainor y DJ Khaled fueron dos de los miembros del jurado de este programa presentado por la cantante Fergie.

5'The X Factor: Celebrity'

Actuación de un grupo de 'The X Factor: Celebrity'

Hemos visto a famosos sobrevivir en una isla, convivir en una casa, cocinar platos imposibles, bailar coreografías de infarto y hasta imitar a otros artistas, quizá ha llegado el momento de verlos cantar. Actores, influencers, deportistas o modelos son algunos de los perfiles que participan en esta primera edición VIP del archiconocido formato en el que Simon Cowell, Nicole Scherzinger y Louis Walsh buscar ese 'Factor X' entre los famosos de Reino Unido. El programa, emitido en ITV y con contenido extra en Youtube, se estrenó en octubre de 2019 y podría dar pronto la vuelta al mundo como ya lo ha hecho su versión anónima.

6 'Mon voisin est un chanteur'

Imagen promocional de 'Mon voisin est un chanteur'

¿Imaginas que en 'Ven a cenar conmigo' todos los participantes tuvieran que cantar en lugar de concinar? Pues esto es lo que sucede en 'Mon voisin est un chanteur'. En este programa francés de W9 estrenado en 2015 un grupo de cinco personas que viven en la misma zona compartirán una semana completa de curiosas veladas en las que tendrán que demostrar sus dotes artísticas. Cada día, de lunes a viernes, uno de ellos se convertirá en el anfitrión de una curiosa gala que tendrá lugar en su salón en la que predominará su estilo musical favorito. El resto de participantes han de cantar una canción de ese mismo estilo y valorar al anfitrión en tres categorías: carisma, voz y puesta en escena. ¿Cantarías boleros en casa de tu vecino para después convertir tu salón en un escenario de un concierto de rock?

7 'Rising Star'

El icónico panel de 'Rising Star'

Se acabaron las decisiones de jueces y los votos de la audiencia en el final de cada gala, 'Rising Star' le da un nuevo poder al público convirtiéndolo en el verdadero jurado del programa. En este programa israelí que ya ha viajado por todo el mundo (India, Brasil, Indonesia o China) serán los espectadores quienes decidan el pase de cada participante a la siguiente fase a través de sus votos en una app. Las fotos de los espectadores irán apareciendo en una gran pantalla a medida que vayan votando, así, si el candidato consigue el número de votos de la audiencia requerido podrá avanzar en el concurso. Con ese elemento icónico, la versión israelí del formato que se estrenó en 2013 ya ha emitido 6 temporadas y entre sus logros destaca haber descubierto a Netta Barzilai, ganadora del Festival de Eurovisión 2018, y a Imri Ziv, representante israelí en el festival del año anterior.

8 'Master Class'

Una de las niñas participantes en la versión china de 'Master Class'

Nos hemos acostumbrado a las audiciones, las nominaciones, las expulsiones, los pases a la final y los grandes premios, pero ¿y si hacemos un talent show musical en el que no haya competición? Esta es la baza principal de 'Master Class', un programa de Keshet Internacional que ya ha triunfado en Eslovenia, Uruguay, Hungría, Grecia, China y Georgia precisamente por eso. Critica y público han alabado de este programa por su amabilidad. Se trata de un programa musical en el que 16 niños cantan temas clásicos sin competición y solo con comentarios positivos desde una escuela de música guiados por cuatro reconocidos artistas que se convertirán en sus profesores. ¿Funcionaría un programa así en un país como España en el que tanto nos gusta la polémica y la tensión de la eliminación?

9 'Showdown'

El sorprendente plató de 'Showdown'

Una batalla épica entre dos diferentes artistas, de distintos estilos e, incluso, con inquietudes vitales muy diferenciadas. Esto es lo que propone 'Showdown', un programa israelí distribuido también por Keshet International, en el que dos artistas enfrentados formarán sus grupos de concursantes para buscar a la nueva promesa musical del país. Una lucha por equipos, al más puro estilo 'La Voz', con un toque épico y en el que los concursantes se adaptarán al estilo de su líder. Mónica Naranjo vs. Melendi, Alaska enfrentada a Malú o una lucha titánica entre David Bustamante e Isabel Pantoja. Las posibilidades son infinitas en nuestro país.

10 'Not a Star Yet'

'Not a Star Yet', el programa que lanza a la fama a "hijos de"

¿Cómo canta Marina San José, la hija de Ana Belén y Víctor Manuel? ¿Ha heredado el hijo de Camilo Sesto el talento musical de su padre? Esto es lo que pretende descubrir 'Not a Star Yet'. Este programa de Keshet Internacional producido por Wu Tong para la televisión china ZJTV permite dar el paso al primer plano a quienes llevan toda su vida siendo los "hijos de". Desde su estreno en 2013, el programa se ha consolidado como un éxito en China y ya lleva siete temporadas en antena. En España, por gracia o por desgracia, ya sabemos cómo cantan los hijos de Isabel Pantoja, ¿pero nos queda talento por descubrir en los hijos de otros grandes artistas de nuestro país?

11 'La Banda'

Alejandro Sanz, Laura Pausini y Ricky Martin en 'La Banda'

Después de descubrir a One Direction en 'The X Factor', Simon Cowell unió sus fuerzas con Ricky Martin para buscar una nueva boyband latina en Univisión, el canal en español de Estados Unidos. Con la presencia del cantante como profesor y jurado acompañado por Laura Pausini y Alejandro Sanz, 'La Banda', estrenado en 2016 y que tiene pendiente de estreno su tercera temporada, consiguió lanzar al éxito al grupo CNCO que se convirtió en todo un éxito en los países de habla hispana, España incluido. En 2019 Simon Cowell ha anunciado que buscará en Reino Unido una nueva banda de K-Pop a través de una nueva versión de su 'Factor X'. ¿Ha llegado el momento de buscar un nuevo grupo musical en nuestro país como ya hicimos en 'Popstars: Todo por un sueño'?