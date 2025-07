Por Roberto Ponce López |

La nueva etapa de ' Todo es mentira junto a Risto Mejide tras su fichaje por el formato de Cuatro.de Marta Flich , quien determinó que necesitaba un nuevo reto en su carrera.

Tras comenzar el programa, Mejide quiso dar la bienvenida a la periodista. "Atención porque llevo mucho tiempo esperando este momento. Yo la veía en los matinales, en 'Informativos Telecinco', la veía cada mañana y decía: 'Qué bien lo hace esta chica. Qué rigor, qué manera de comunicar'. Y hoy por fin podemos decir que se incorpora a este programa y se va a sentar en la silla que tengo a mi lado nuestra compañera Laila Jiménez", anunciaba el publicista.

Risto Mejide dio la bienvenida a la nueva presentadora de 'Todo es mentira', Laila Jiménez, en su primer día en el programa

Acto seguido entró la barcelonesa con una gran ovación por parte del público y de sus compañeros. "Mi nueva silla", dijo Jiménez tras darse un abrazo con Mejide y sentarse en ese nuevo puesto de trabajo.

"20 años vinculada a informativos, cinco años en esta casa... ¿Cómo te has equivocado tanto eligiendo este programa?, le preguntó el presentador en broma. Jiménez, con una gran sonrisa, contestó: "Me he lanzado a la aventura, he dicho: 'quien no arriesga no gana'. Me vais a enseñar mucho, ¿no?".

Laila Jiménez se estrenó como presentadora de 'Todo es mentira' en Cuatro

Pere Aznar, por su parte, también bromeó con el gusto de Risto Mejide por el golf. "Lo primero que debes saber es que si Risto te da la chapa con el golf, pon cara de que te interesa", le decía a Jiménez, quien asentía. "Eso con respecto al capitán, pero por mucho que llore, patalee, por mucho que te suplique, nunca, nunca, bajo ningún concepto, bailes bachata con Margallo", le aconsejaban.

La sustituta de Laila Jiménez en los informativos

Esta nueva etapa también ha abierto otra en las mañanas de Telecinco, más concretamente en 'Informativos Telecinco Matinal', donde hasta ahora la barcelonesa era una de las conductoras del telediario. Su puesto ha pasado a manos de Carmen Corazzini, que da el paso a las mañanas de Telecinco tras haber estado ocho años en 'El Tiempo' de los fines de semana de ambos canales de Mediaset.