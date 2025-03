Lala Chus y David Broncano reaccionan en 'La revuelta' a la resolución de la denuncia por la estampita

Por Beatriz Prieto |

Hace unas dos semanas, el magistrado del juzgado número 4 de Madrid desestimó la denuncia de las asociaciones ultracatólicas HazteOír y Abogados Cristianos contra Lala Chus y David Broncano por mostrar una estampita de l vaquilla del 'Grand Prix' en las Campanadas de Televisión Española. Una noticia que, al contrario que otros asuntos, no se había abordado en 'La revuelta' hasta este martes 25 de marzo, con ambos protagonistas en el programa.

Lala Chus decidía abordar entonces el hecho de que había sido votada como una de las "famosas" que mejor representa la felicidad en España, junto a otros como Chiquito de la Calzada o Karlos Arguiñano. "Yo soy la persona más feliz de España, y la más mentirosa también", bromeó la humorista, quien procedió a repasar situaciones desagradables que había afrontado con falsa felicidad, como el hecho de que "hacemos las Campanadas y nos denuncian".

Lala Chus y David Broncano en 'La revuelta'

"Es una frase que no esperábamos decir. Hicimos las Campanadas y nos denunciaron", reconoció Broncano, entre risas. Ante la pregunta de Grison sobre "qué ha pasado con eso", el presentador explicó que "no lo hemos comentado, salió la semana pasada". "El juez al que se le presentó la denuncia lo miró y dijo: 'Tenemos cosas más importantes que hacer, no molestéis'", remató el jienense, despertando un aplauso entre los presentes. "Se ha salvado el Papa y vosotros", bromeó Grison.

Lalachus es la persona más feliz de España, pero ya es que es un hecho REAL. No lo digo yo, lo dice LAS GENTES #LaRevuelta pic.twitter.com/NRqo89tgmP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 25, 2025

En los límites de la libertad de expresión

"Supongo que recurrirán o así, pero el juez dijo: '¿Pero esto qué va a ser constitutivo de delito? A ver, vamos con cosas serias, que hay muchas movidas en España'", concedió Broncano, consciente de que la situación podría no haber concluido a pesar de que el juez que desestimó el caso defendía que "el gag se encuentra dentro de los límites de la libertad de expresión, pues fue emitido en el marco de un programa de fin de año en un tono humorístico". "Tenía una intención claramente humorística sin que en ningún momento se haga ninguna mención religiosa", argumentó además el letrado.