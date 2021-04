El jueves 22 de abril, 'Supervivientes 2021' alcanzó su tercera gala de la edición, en la que los concursantes volvieron a competir en una de sus pruebas para conseguir una preciada recompensa: una barbacoa. El entusiasmo de los supervivientes fue tal, que Lara Sajén acabó protagonizando un surrealista momento al salir del agua: uno de sus pechos se le salió del bañador sin que se diera cuenta.

Lara Sajén se apresura a cubrirse el pecho después del aviso de sus compañeros de 'Supervivientes'

Los concursantes del Pirata Morgan y los Encallados tuvieron que competir en la tercera gala para conseguir una suculenta barbacoa con refresco y cerveza fríos incluidos. Una recompensa que debían alcanzar formando un gigantesco puzzle en el mar, por turnos de tres personas, que acabó con todos los supervivientes dando el máximo durante el reto, pero sin lograr el objetivo de completarlo. Tanto fue así, que Lara, al salir corriendo del agua al concluir la prueba, ni siquiera se percató del hecho de que se le había bajado el bañador y se le había salido un pecho.

Por esa razón, sus compañeros no tardaron en empezar a gritar para avisarla de su descuido, que Sajén no tardó en reparar con rapidez, subiéndose el bañador. "Se le ha salido entera", comentaba uno de los supervivientes, entre las risas de los presentes. "¿Que se le ha salido un pecho? ¿A quién?", se escuchaba a otro concursante, que recibía como respuesta un "a Lara". "Es que tienen vida propia", comentaba el anterior, con cierto cachondeo. Una actitud que también se vio reflejada en Twitter, donde la imagen no tardó en correr entre los seguidores del programa, mientras unos hacían bromas, otros simplemente dejaban plasmado el momento y otros, por el contrario, criticaban el revuelo generado.

"Lara, no estás sola"

"Los tíos van todos enseñando las tetas y no decís nada, ¿ahora la enseña Lara y es algo cómico? Es una teta, punto", comentaba un espectador, mientras otras mostraban su solidaridad con la concursante. "Todas hemos vivido el momento teta fuera al salir del agua. Lara, no estás sola", comentaba una seguidora del reality. No obstante, fueron las bromas lo que más invadió el hashtag de la gala, donde el episodio protagonizado por Sajen fue muy comentado tras lo ocurrido. Un cachondeo que pareció multiplicarse para aquellos que se percataron de que, justo después de lo sucedido, Telecinco emitió un anuncio sobre clínica que hacía operaciones de pecho. "El anuncio de aumento de pecho después de que se le saliera una teta a Lara. Fan", comentó una espectadora.

