La noche del jueves 22 de abril, 'Supervivientes 2021' alcanzó su tercera gala de la edición, con Jorge Javier Vázquez al frente. Tras la salvación de Alejandro Albalá en 'Supervivientes: Tierra de nadie', Tom Brusse, Melyssa Pinto y Antonio Canales tenían en manos de la audiencia su destino en el concurso. Unos espectadores que optaron por la expulsión de Antonio Canales.

Tom, Melyssa y Canales, antes de conocer la expulsión de Antonio Canales en 'Supervivientes'

"No hay dolor, pero la procesión va por dentro. Hay nervios, porque hay ganas de seguir", declaraba Canales, antes de que se conociera su expulsión, mientras que Melyssa manifestó sentirse "nerviosa, con mucha tensión. Que tenga lo que tenga que ser". "No me quiero ir, estoy bien aquí. Quiero sufrir, perder kilos, pescar... espero que hoy me salven", confesó Tom, cuando Jorge Javier quiso saber cuáles eran las sensaciones iniciales de los tres nominados.

A pesar de su petición y sus ganas de abandonar el programa Melyssa se convirtió en la primera concursante salvada, algo que no celebró precisamente con alegría. "Igualmente quiero agradecer a la gente que ha querido que me quedara", confesó la superviviente, sin demasiado entusiasmo. Una sensación muy contraria a la de Brusse, que se mostró entusiasmado ante su salvación. "Muchas gracias a todo el mundo, por salvarme", declaró el concursante.

Rumbo a Playa Destierro

"Me siento muy feliz. Vuelvo con un tipín. Gracias por irme ya a mi casa", declaraba por su parte Canales, entusiasmado ante la posibilidad de regresar a España. "Esta noche duermo en un colchón", celebraba Antonio, quien deseó "lo mejor, que pongáis lo mejor en ser buenos supervivientes" a sus compañeros, antes de poner rumbo a Playa Destierro. Una vez allí, el concursantes descubrió que, lejos de volver a su hogar, tendría que quedarse allí con Lola, quien llevaba una semana viviendo sola y lo recibió con una gran alegría.