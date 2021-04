'Supervivientes 2021': ¿Manipuló Olga Moreno a Canales para que negase su buena relación con Fidel Albiac?

La segunda emisión de 'Conexión Honduras' se vio fuertemente marcada por la incapacidad de comer de Alexia Rivas, que ha hecho sonar todas las alarmas.

Alejandra Castelló

La segunda emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras' dejaba varios momentos para el recuerdo de los espectadores del reality de supervivencia. Carlos Alba y Palito Dominguín se batían en duelo, resultando finalmente la hija de Lucía Dominguín la favorita de la audiencia y convirtiéndose en concursante de pleno derecho. Así, la modelo abandonaría el barco de los "encallados" y partiría hacia la isla.

Una de las grandes noticias llegaba cuando dos de los concursantes, Gianmarco Onestini y Olga Moreno, lograban hacer fuego. Por otra parte, la polémica azotaba a la segunda por un tema externo a la isla. Preguntado sobre su supuesta buena relación con FIdel Albiac, marido de Rocío Carrasco, Antonio Canales desmentía a la hija de la Jurado y decía que no eran amigos. ¿Manipuló Olga a Antonio Canales para que negase su relación con Fidel, o es que este no quería entrar a hablar de la vida privada de personas que no estaban en el concurso?

Para Alejandra Castelló, la protagonista de la noche sería Alexia Rivas. La exredactora de 'Socialité' hacía saltar las alarmas al no lograr comer, vomitando todo lo que trataba de ingerir. El equipo del programa trataba de hacerle comer mediante una prueba en la que tendría 7 minutos para acabarse un trozo de pizza, lo cual no consiguió. ¿Fue real la incapacidad de Alexia de terminarse el trozo de pizza?