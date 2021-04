El jueves 22 de abril, 'Supervivientes 2021' alcanzó su tercera gala en Telecinco, en la que los concursantes se reunieron una vez más en la palapa para ver imágenes de su convivencia. Entre ellas, los supervivientes revivieron el distanciamiento entre Marta López y Tom Brusse, quienes protagonizaron una disputa cargada de reproches a causa de ello.

Tom y sus compañeros de 'Supervivientes' reviven lo ocurrido entre él y Marta

El distanciamiento se dio, al parecer, cuando Marta manifestó su apoyo a Alejandro Albalá en las nominaciones, dado que la zamorana manifestó públicamente su deseo de que el cántabro fuera el primer salvado. "Si hacemos tele, yo también sé", declaraba la colaboradora de 'Sálvame', cuando Brusse se negó a hablar con ella para aclarar las cosas. Una situación en la que López acabó llorando en plena noche, cuando acabó refugiándose en Antonio Canales. "Tom me ha despreciado y me ha hecho una cosa muy fea", protestaba entonces la concursante. Tom, por su parte, defendía que hablaría con su compañera "cuando sienta que tengo tiempo". "Me parece su actitud fatal", comentaba el marroquí, sin tapujos, quien aseguró que "a mí no me duele nada" de lo que había ocurrido.

"Cuando la gente te importa una mierda, te importa una mierda", remataba Marta, enfadada con Brusse. Ambos tuvieron ocasión de revivir dichos momentos en palapa, donde Tom comentó con seriedad que "no la he visto llorar. Si lo ha hecho, será por algo". "No tengo ningún trato. No me gusta su actitud, su manera de ser conmigo. No me gustan muchas cosas, prefiero no hablar", añadía el concursante, molesto con quien había considerado una amiga al comienzo de la aventura, la cual admitió estar "totalmente" decepcionada con él. "En vez de ser una persona y sentarse a hablar, estaba esperando esto", criticó Marta, haciendo referencia a la posibilidad de que Tom habría esperado a estar en directo para decir todo lo que no se habría atrevido a comentarle cara a cara. "No me apetecía hablar", defendió el aludido, para después señalar que "en una amistad lo más imp es el respeto. Si no hay eso, no hay nada. Mis amigos jamás me han dejado mal delante de otras personas".

"Eres tú el primero que me ha fallado"

Tom Brusse y Marta López, enfrentados en 'Supervivientes'

"Ella empieza a gritar, a meterse en conversaciones en las que no tiene nada que ver. Me dice que soy un egoísta", protestó Brusse, mientras que Marta aseguró que "no le he faltado al respeto nunca". "Desde la otra nominación, me acerqué mucho a él y ya me canso", reconoció López, quien explicó que se habría volcado en hacerle muestras de cariño que Brusse no habría correspondido, ni siquiera cuando ella se habría cansado de acudir a él. "Hacía tres días que ni me hablaba y la persona que estaba a mi lado era Alejandro", aclaró Marta, a la hora de defender el motivo por el que había apostado por la salvación de Albalá.

"El otro día me despreció y no se lo voy a consentir. Me hizo daño un día y no más", añadió la concursante, desatando una disputa entre ella y Tom en la que la colaboradora declaró sentirse "contenta de quitarme a alguien como tú". "Creo que se han enfadado por una gilipollez y deberían hablar como dos adultos", apostaba Melyssa Pinto, mientras que Gianmarco Onestini señaló que "sé que Tom estaba dolido por algunas cosas y Marta también". "Creo que Tom habría tenido que hablarlo antes con Marta si le hubiera importado", opinó el italiano. "Él tuvo una cosa buena y no la quiso compartir conmigo. ¿Qué somos, críos? Eres tú el primero que me ha fallado", remató López, tajante.