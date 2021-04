Las aguas no parecen volver a su cauce, ni mucho menos estar calmadas, entre Melyssa Pinto y Tom Brusse. La ruptura de su relación tras participar en 'La isla de las tentaciones' sigue más presente de lo que muchos pensaban y así lo han demostrado, enzarzándose en una batalla dialéctica, donde los reproches y los desplantes han jugado un papel protagonista.

Melyssa Pinto y Tom Brusse

Lo que en un principio parecía una conversación normal, pronto se tornó en algo muy diferente. Mientras los dos estaban tumbados en la arena de Cayo Paloma, Tom hizo una reflexión que le lanzó a la que fuese su exnovia: "No te he visto discutir nunca con nadie". A este comentario, la única respuesta posible de Melyssa fue: "Es que a mí me cuesta, yo me tengo que enfadar mucho para discutir con alguien", explicó.

No obstante, Brusse se preguntó cuál era la razón de que con él sí que hubiese tenido este tipo de conflictos: "Contigo tenía un motivo, me parece una tontería discutir, prefiero un debate", sentenció con un enfado in crescendo. Además, quiso aclarar que su interlocutor debería ser una persona que le "importe mucho", añadiendo un motivo que pueda "dolerle mucho".

Sin embargo, lo que terminó por ser la gota que colmó el vaso tuvo que ver con el argumento de Tom: "¡Si debatimos en español me hundes, pero si hablamos en francés, te hundo yo!". Con una Melyssa bastante incrédula y molesta, el enfado terminó por llegar a uno de sus puntos más altos: "He dicho que cuando me defiendo hablo con lógica, no digo que tú no la tengas. Si te sientes ofendido será porque tienes alguna carencia. No te voy a dar tu minuto de gloria, discute con una piedra que es más interesante que tú".

Termina por darse la vuelta

Si en su momento vimos como Melyssa se lanzaba a buscar Villa Montaña para ver a Tom, en este caso, ha intentado hacer todo lo contrario. Ante los ataques de su exnovio, Pinto decidió darse la vuelta e irse lo más lejos posible: "No quiero discutir contigo, habla con la palmera. Para mí ya no existes", zanjó con un tono de voz elevado. Asimismo, ella intentaba marcharse al tiempo que Brusse iba detrás al grito de: "¡Pero Melyssa no te enfades!".