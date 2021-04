El martes 20 de abril, 'Supervivientes: Tierra de nadie' alcanzó su segunda gala de la edición de 'Supervivientes 2021'. Una cita en la que Carlos Sobera tuvo oportunidad de hablar con los concursantes del Barco Encallado a quienes, tras dar un toque, comunicó una mala noticia: el hecho de que tan solo dos concursantes más tendrían ocasión de saltar del helicóptero para poner rumbo a la Isla del Pirata Morgan.

Carlos Sobera habla con los Encallados en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'

Tras la elección de Palito Dominguín como concursante de pleno derecho el pasado domingo 18 de abril, el grupo del Barco Encallado se ha quedado con seis concursantes: Alexia Rivas, Agustín Bravo, Carlos Alba, Lara Sajén y Valeria Marini. Concursantes con los que Sobera tuvo oportunidad de charlar durante la gala, momento en el que el presentador señaló que "la sensación que tenemos es que no tenéis la actitud adecuada dentro del barco", antes de que se emitieran imágenes en las que los supervivientes se mostraban apagados y durmiendo durante el día.

"La actitud es un poco de desidia, con respecto a lo que se supone que es la actitud de un concursante de 'Supervivientes'", insistió el presentador, algo con lo que los aludidos se mostraron en desacuerdo, aunque "puede ser esa la imagen que proyectamos", según concedió Agustín. "Creo que es el aplatanamiento, pero creo que ponemos de nuestra parte", declaró Alba, para después asegurar, en su nombre y en el de sus compañeros, que se comprometerían a dar más juego en el programa a partir de ese momento.

"Es hora de ponerse las pilas"

Además, tras dar ese toque, el presentador les dio una noticia que no sentó demasiado bien a los concursantes. "Solo hay dos plazas más para tirarse del helicóptero. Los que no consigáis entrar como supervivientes, lo haréis como nominados", advirtió Sobera, sin matizar cómo se organizarían entonces los grupos de concursantes a partir de dicho punto. Un anuncio que supone que, hasta dentro de dos semanas, no conoceremos cuáles de esos seis concursantes serán los que se enfrentarán a una primera nominación automática. "Es hora de ponerse las pilas y luchar con mayúsculas", animó Carlos, dado el aviso que les había lanzado minutos antes sobre su actitud en el concurso.