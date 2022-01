Las Campos llegan a un acuerdo en su reencuentro para enterrar el hacha de guerra

La llegada de los Reyes Magos ha dejado un gran regalo en el clan Campos. La familia se reunía en casa de Terelu Campos durante la tarde del 6 de enero y se producía el esperado reencuentro. Después de meses de polémica, Alejandra Rubio y Carmen Borrego sellaban la paz. Terelu Campos quiso inmortalizar el momento y publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparecía junto a su hija y su hermana.

Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego

"Felices Reyes en paz y armonía", escribía la presentadora en la red social. Las Campos aparecían muy sonrientes y, en clave de humor, las hermanas aparecían agarrando del pelo a la influencer. Como ya había comentando ella misma previamente, Rubio mandó un mensaje "muy conciliador" a su tía el día de Nochevieja, que dio pie a la reconciliación entre ambas.

"El encuentro fue muy natural, nada impostado por ninguna parte. Y yo quiero decir que estoy súper súper contenta", decía Borrego en 'Sálvame'. La colaboradora confesó que se sintió "nerviosa": "Han sido muchos meses raros, pero el volverme a encontrar con toda mi familia, para mí, ha sido el regalo de Reyes más bonito", decía con una gran sonrisa.

¿Una paz duradera?

Borrego aseguró que era el momento de encontrarse. "Voy a intentar que no vuelva a ocurrir. No puede ser que cosas que pasen en un plató de televisión al final afecten a la familia. Y eso sí lo hablamos ayer las tres. Vamos a dejar un poco aparte el mundo de la televisión para no enturbiar las relaciones familiares", afirmó, mostrando la intención de llegar a un acuerdo para sellar la paz de manera duradera. Sin embargo, Kiko Matamoros apuntó que se estaba equivocando. "El problema no es que las cosas que pasen en un plató afecten a vuestra relación, sino que las cosas que hayan podido afectar a vuestra relación hayan trascendido y se hayan hablado en un plató", agregó.