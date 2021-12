Terelu Campos y Carmen Borrego no cenaron juntas en Nochebuena por culpa del Covid

La cena de Nochebuena de la familia Campos ha sido uno de los temas recurrentes en los diferentes programas de Telecinco. El enfrentamiento que ha vivido durante 2021 Carmen Borrego con Terelu Campos y Alejandra Rubio ponía en peligro que el clan se reunieran al completo para celebrar las fiestas. Sin embargo, cuando parecía que habían decidido enterrar el hacha de guerra y sentarse juntas a la mesa, todo terminó por dar un giro de 180 grados.

Terelu Campos en 'Viva la vida'

Borrego aseguraba en 'Sálvame' durante la tarde del 24 de diciembre que al salir del programa se marcharía para casa de su hermana. En cuestión de horas, todos los planes saltaban por los aires, y es que la hija pequeña de María Teresa Campos y su marido habían tenido contacto con una persona infectada de coronavirus. La propia Terelu Campos era la encargada de confirmarlo en 'Viva la vida', afirmando que, dada la avanzada edad de su madre, no querían ponerla en peligro.

Al igual que muchas familias, las Campos no pudieron reunirse por Navidad. "Alejandra, Carlos y yo nos hicimos la prueba el jueves por la noche y de ahí ya no nos movimos de casa", explicaba. "Estaba totalmente previsto que mi hermana y mi cuñado fueran a mi casa. No el resto de la familia, no por nada, sino por circunstancias también tremendas del Covid".

"Lo que sucede, conviene"

Alejandra Rubio, también presente en plató, tenía su propia versión de por qué se había anulado la esperada cena: "Lo que sucede, conviene. Si ha pasado todo esto, es porque no nos teníamos que juntar ese día". Estas palabras dejaron sorprendidos tanto a los colaboradores como a Emma García y Terelu Campos, mientras la joven colaboradora rompía a reír. "Igual hay que hablar las cosas primero y retomarlo en Reyes", aclaraba Rubio, quien afirmaba que se había felicitado con su tía, pero que en su familia no habían hablado del conflicto.