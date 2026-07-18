Por Fidel Conejero |

laSexta mantiene su apuesta por el true crime tras el final de 'No se lo digas a nadie'. La cadena de Atresmedia emitirá el próximo miércoles 22 de julio, a partir de las 23:00 horas, 'Lo que la verdad esconde: El caso Asunta', una miniserie documental de tres episodios que reconstruye el asesinato de Asunta Basterra, uno de los sucesos criminales con mayor repercusión mediática de la historia reciente de España.

El documental ya fue estrenado por Antena 3 en 2017, donde se emitió en tres entregas de prime time, y ahora será recuperado por laSexta coincidiendo con el auge del género y después del desenlace de 'No se lo digas a nadie', el true crime centrado en el crimen de Pioz.

Investigador de 'Lo que la verdad esconde'

Más de un año de investigación para reconstruir el crimen

Dirigida pory producida porpara Atresmedia,es fruto de más de un año de investigación periodísticajunto a un reducido equipo de producción. El objetivo del proyecto eradesde todos los puntos de vista posibles y ofrecer al espectador unaposible de la investigación y del posterior proceso judicial.

Para ello, el documental reúne el testimonio de más de un centenar de personas, entre ellas agentes de la Guardia Civil, jueces, abogados, forenses, profesores, testigos y personas próximas al entorno de la menor. También incluye declaraciones de Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres adoptivos de Asunta, grabadas mientras ambos cumplían condena y esperaban la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.

La producción prescinde de narrador y deja que sean los propios protagonistas quienes reconstruyan los hechos. Además de abundante material de archivo, el equipo consiguió acceder a escenarios originales del caso e incorporar imágenes inéditas, entre ellas la conversación mantenida por Rosario Porto y Alfonso Basterra en los calabozos de la Guardia Civil tras ser detenidos.

Testigo del caso Asunta en 'Lo que la verdad esconde'

La miniserie también revisa algunos de los principales indicios de la investigación mediante herramientas tecnológicas que no estuvieron disponibles durante la instrucción del caso, abriendo la puerta a nuevas interpretaciones sobre algunos de los elementos que marcaron el proceso judicial. Asimismo, el documental reflexiona sobre cuestiones como la presunción de inocencia, la condena basada en pruebas indiciarias y la influencia que ejercieron los medios de comunicación durante uno de los juicios con jurado popular más mediáticos de nuestro país.

El cuerpo sin vida de Asunta Yong Fang Basterra Porto fue localizado en la madrugada del 22 de septiembre de 2013 en una pista forestal de Teo, a las afueras de Santiago de Compostela. Desde el primer momento, las sospechas recayeron sobre sus padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, que terminaron siendo condenados como coautores del asesinato de la menor. Sin embargo, el móvil del crimen nunca llegó a esclarecerse, convirtiendo el caso en uno de los sucesos más debatidos y seguidos por la opinión pública.

Más de 2,5 millones de espectadores en su estreno

La primera emisión de 'Lo que la verdad esconde: El caso Asunta' en Antena 3 despertó un notable interés entre la audiencia. Su estreno reunió 2.553.000 espectadores y un 15,9% de cuota de pantalla, aunque el interés fue descendiendo en las dos siguientes entregas, que anotaron 1.883.000 televidentes y un 11,6% y 1.528.000 seguidores con un 10,1%, respectivamente.

Con esta recuperación, laSexta mantiene su apuesta por el true crime. Tras la emisión de 'No se lo digas a nadie', la serie documental sobre el crimen de Pioz, la cadena vuelve a recurrir a la crónica negra con una producción que, casi una década después de su estreno original en Antena 3, regresa a la televisión en abierto tras haber ampliado su recorrido en distintas plataformas de streaming, entre ellas Netflix.