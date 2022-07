'Sálvame Mediafest' quiso cerrar su primera edición en Telecinco por todo lo alto y eso llevaba implícito preparar una acampada durante esa noche para que los colaboradores sintieran en sus carnes lo que era un verdadero festival. Sin embargo, esa noche a la intemperie ha traído más de una consecuencia que ha protagonizado la jornada de 'Sálvame' del día siguiente.

Laura Fa ha sido la mayor afectada, puesto que esa noche de poco sueño, sumado al calor reinante en España, le ha provocado una bajada de tensión en pleno directo. La colaboradora salía de plató, hecho del que se percataba María Patiño, que corría tras ella para preguntarle si necesitaba algo: "Espérate. El servicio médico, hay que llamar. Vamos al médico". La presentadora insistía en que pasara por enfermería, pero Fa se negaba, asegurando que tan solo necesitaba salir y tomar algo.

Laura Fa, al borde del desmayo en 'Sálvame'

"¡Está amarilla!", exclamaba Patiño, mientras que otras como Gema López y Terelu Campos aseguraban que hacía mucho calor en plató. Fuera del set de La Fábrica de la Tele, las cámaras mostraban cómo Laura Fa tomaba un refresco para recuperarse y le aplicaban frío en el cuello. "Le están poniendo agua en la nuca y en las muñecas también", explicaba la conductora, que se encontraba junto a ella. El equipo de 'Sálvame', viendo que estaba bien, se implicaba al máximo con ella, tumbándola en un banco para que levantara las piernas. "Me estoy mareando más. Me estáis agobiando", se quejaba.

Las secuelas de la acampada

Laura Fa no fue la única que sufrió en sus carnes las secuelas de estar acampada en el 'Sálvame Mediafest'. Cuando se marchó de plató, Marta López aseguraba que todos estaban muy cansados: "Nos están entrando pájaras a todos los que no hemos dormido". Por su parte, Miguel Frigenti se disculpaba por apenas aportar en la tertulia, mientras que Campos le restaba importancia: "Tenemos todos los compañeros más que asumidas las condiciones en las que estáis. Así que no os preocupéis, bastante que estáis aquí con buen talante".