La locutora de radio Laura Manzanedo acudió el 9 de abril al 'Deluxe' para explicar las causas de su fulminante despido en el programa de Europa FM "Ponte a prueba". La actriz de 'Al salir de clase' comenzó su intervención hablando del lastre que le había supuesto el haber aparecido en una revista: "Vas de profesora y yo que tengo 7 portadas de Interviú, pues te dicen que de profesora nada porque no te toman enserio", explicó.

Laura Manzanedo en 'Viernes deluxe'

La locutora siguió comentando lo que le llevó a terminar siendo despedida del programa de Europa FM después de haber tenido una bronca con sus compañeros de la radio. "Yo llevaba casi 7 años en ese programa y hubo un cambio de directiva. Dirección decidió que ese programa lo dirigiera Pablo Gerola, que era fan de la radio", comentaba Manzanedo, aludiendo que le habrían contratado para "ahorrarse dinero" y que no tendría experiencia.

A esto se suma que, al poco de empezar a trabajar con Gerola, la dirección contrató a otra locutora, Mar Montoro, para que acompañara a Manzanedo en el formato. Según Laura, su compañera no podía soportar no ser la estrella del programa: "Ella estaba acostumbrada a ser la protagonista de los programas y a mi lado se sintió inferior", explicó.

A continuación, prosiguió comentando lo que ocasionó todo el revuelo de su despido: "Un día, Mar Montoro, en el final de un programa, leyó un texto que no era interesante, intenté darle potencial, pero ella se lo tomó como algo personal y le tocó su ego". Esto provocó también que Pablo Gerola le invitara a que se marchara del programa en directo.

"Se me cayó mi madre encima"

"Cuando llegué a casa de mi madre, ella tenía un sofoco que se quería morir porque la pobre tenía miedo de que yo perdiera el trabajo porque había escuchado a ese chico que me iba a echar", comentó Manzanedo, anticipándose al que fue su despido. La locutora tuvo que llevar al hospital a su madre por lo ocurrido, pero se dejó el móvil en casa y no pudo avisar a nadie. Esto motivó que sus compañeros de radio, al ver que no iba a trabajar, empezaran a meterse con ella.

"Yo no fui a trabajar ese día porque se me cayó mi madre encima de una lipotimia, que le había dado con 84 años que tenía, porque esa gente que me estaba haciendo un moving brutal dijeron en directo que me iban a echar", sentenció. Para finalizar, explicó y mencionó que solo había faltado esa vez en su vida a su puesto y que, de repente, se vio en la calle tras la llamada de la dirección.