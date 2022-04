'Socialité' habría destapado una gran polémica que afecta de lleno a una celebridad del mundo de la música. Se trata, nada más y nada menos, que de la italiana Laura Pausini. Nuria Marín anunciaba que una cantante española iba a desenmascararla por la autoría de "La soledad".

Leticia Sabater, en 'La casa fuerte'

Laura Pausini comenzaba su recorrido en la industria musical en el año 1993. La italiana ganó la sección de debutantes del Festival de San Remo con la canción "La solitudine", dedicada a Marco, su primer amor. Sin embargo, la realidad parece ser muy distinta. Leticia Sabater incluía ese mismo año, en su segundo álbum, "Como el primer amor". Sorprendentemente, la canción tiene la misma melodía y la misma letra, pero en español.

"Es una canción que nos dieron a las dos a la vez, a ti te la dieron en italiano y a mi me la dieron en español. La grabamos en el mismo año y salió a la vez. A mí me duele un poquito que nunca se me haya reconocido que esa canción es mía también", ha declarado Sabater al programa de La Fábrica de la Tele. Un año después, en 1994, Pausini sacaba la versión española, "La soledad".

Durante la presentación de la película documental de la italiana, una reportera del programa le enseñaba las pruebas a Pausini, que reaccionaba muy sorprendida. "No tiene las mismas palabras, ¿no? Porque la historia de "La soledad" es mi historia personal, Marco es mi primer novio", decía. No obstante, Sabater lo tiene muy claro: "Laura, esa maravillosa historia de amor no es solo tuya, también es mía. Bueno, yo diría que nos atañe a 3 personas: a ti, a Marco y a mí", sentenciaba.

Ya hablamos desde FormulaTV con Leticia Sabater sobre este plagio

Aunque 'Socialité' haya sacado ahora a relucir la polémica, lo cierto es que FormulaTV ya habló con Leticia Sabater sobre el plagio de Pausini en "La soledad". "Ella estaba sacando la versión en italiano y yo estaba sacando la versión en español. Yo la había grabado en Italia. Yo venía de cantar el "Leti Rap" y todas estas", confirmó en 2015.

"A mí, la radio no me quiso poner porque decía que yo era una presentadora de niños y que Los 40 no era para niños. Entonces, cogió la de Laura Pausini, que ya tenía otros discos más de mayores y, además, venía con una campaña mucho más llena de dinero que la mía", aseguraba.