Víctor Sandoval, criticado en el 'Deluxe' por su desafortunado comentario a Leticia Sabater

Tras dos años sin pisar el plató del 'Deluxe', este 4 de marzo Víctor Sandoval no tuvo su mejor noche durante la emisión del programa. El periodista soltó un comentario de lo más desafortunado hacia la última invitada de la noche, Leticia Sabater, que acudió al programa de La Fábrica de la Tele para contar todas las novedades de sus últimas operaciones estéticas.

Leticia Sabater y Víctor Sandoval en 'Viernes deluxe'

Aun así, el comentario del periodista no pasó desapercibido. Nada más llegar, mostró su total desacuerdo con las cirugías que se había realizado la cantante de "La Salchipapa": "Pues cuando veas a la Leticia, parece un travesti". Sus compañeros no pudieron dejar pasar ese cometario tan fuera de lugar recriminándole el contenido transfóbico del mismo. "Eso es un poquito de transfobia, es muy feo lo que has dicho", le avisaba Belén Rodríguez.

Sandoval intentó por todos los medios recular tras ese traspiés: "Parece "La Veneno", quería decir, perdón". Kiko Matamoros, indignado, no esperó la oportunidad de mostrar su disgusto por las palabras que salieron de la boca del periodista: "Es de lo más homofóbico que he escuchado en este plató", y con un Sandoval ya harto cerrando con un: "¡Que le he pedido perdón, coño!".

Las nuevas cirugías de Leticia Sabater

Víctor Sandoval no había terminado de cebarse con Sabater: "No me gusta nada, tiene unas tetas horrorosas". Por su parte, Jorge Javier Vázquez avisaba en primicia del cambio físico: "Está muy operada pero la veo igual que siempre. Quizá debería operarse un poco más, ponerse una teta en la barriga...". Aunque no todos los colaboradores estaban de acuerdo con la metamorfosis de la artista, y Belén Rodríguez se dio cuenta de que "la boca la tiene un poco torcida", pero la cantante confirmó que era porque estaba "hinchada" por el nivel tan extremo de las operaciones.