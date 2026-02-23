Leire Martínez anuncia en su primer concierto que nunca más volverá a hablar de La Oreja de Van Gogh

Por Redacción |

Leire Martínez dio el pistoletazo de salida a su gira 'Historias de aquella niña Tour' este domingo 22 de febrero de 2026 en la Sala La Riviera de Madrid, con todas las entradas agotadas. Apenas dos días después de publicar su primer disco en solitario, la cantante presentó en directo un repertorio de 25 temas que repasa tanto su nueva etapa como su trayectoria anterior. El concierto dejó claro que su pasado y su presente conviven sobre el escenario, con un equilibrio medido entre su debut individual y el repertorio que interpretó durante 17 años al frente de La Oreja de Van Gogh.

Durante la noche, la que fuese jurado de 'OT 2025' lanzó un mensaje directo a los medios tras una intensa semana de promoción. "Quería poner de ejemplo un titular que he leído que dice algo así como Amaia compuso las canciones y yo las voy a cantar porque me sale casi del mismísimo. No sé a vosotros, pero a mí este titular me resulta cuanto menos tendencioso y bastante irrespetuoso. Os garantizo que no contesté eso en ningún momento y sobre todo no comprendo qué es lo que se pretende con titulares de ese tipo".

La donostiarra fue más allá en su reflexión ante el público madrileño: "Bueno, sí lo comprendo y no me gusta. Y como soy de las que creen que las cosas se cambian desde dentro, porque entendiendo la necesidad de que la gente entre en tu noticia y no en la del de al lado, entendiendo que el periodista como tal tiene un jefe que probablemente también le exija determinados titulares y estas cosas, pero creo que más allá de la empresa en la que representemos, somos personas y está en nuestras manos actuar de una determinada manera. Así que sin más, hoy, aquí y ahora, pongo a Dios con testigo que no voy a volver a contestar ni una sola pregunta que haga referencia a La Oreja de Van Gogh. Si no se va a ser capaz de respetar lo que yo haya dicho, no quiero dar pie a titulares que no firmo".

Este es el setlist de Leire Martínez

Más allá del discurso, el repertorio sí habló de su etapa como vocalista de la banda donostiarra.. Hubo espacio para composiciones de su etapa como cantante del grupo y también para temas popularizados por Amaia Montero , integrados con naturalidad en el espectáculo. Junto a ellas, sonaron las doce piezas de 'Historias de aquella niña', arrancando con 'Mi nombre', que abrió la velada y también marcó el inicio de su carrera en solitario.

Este fue el setlist completo del concierto inaugural de Leire Martínez en Madrid: