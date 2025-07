'Lo sabe, no lo sabe' salta al access de los fines de semana de Cuatro

Por Redacción |

Los veranos suelen estar marcados por la llegada de nuevos formatos que tratan de aportar una visión refrescante a la televisión para placar el calor sofocante de estos meses. No obstante,, que fue retirado de Telecinco tras solo tres entregas en las que cosechó paupérrimos resultados que rondaban el 4%.

El fracaso del refrito de todas las ediciones de 'La isla de las tentaciones' llevó a Mediaset a tomar cartas en el asunto para rellenar el hueco del access prime time de este verano en lo que llegaban en septiembre sus grandes apuestas. Para ello, eligieron mover 'First Dates' de Cuatro y darle un hueco de lunes a jueves en Telecinco con el 'Summer Resort'.

Dos comensales de 'First Dates: Summer Resort', emitido en Telecinco

Esto dejaba a Cuatro huérfano en la época estival de uno de sus programas más emblemáticos, así que Mediaset ocupaba su vacío con reposiciones de 'Viajeros Cuatro'. Sin embargo, el fin de semana no va a ser así, y han optado por trasladar 'Lo sabe, no lo sabe' al access prime time de los sábados y domingos.

No obstante, la llegada del concurso de Xuso Jones no se producirá con nuevas entregas. Según fuentes consultadas por FormulaTV a Mediaset España, las entregas que se emitan en esta franja serán reposiciones, por lo que la novedad seguirá en las tardes de Cuatro, a partir de las 18:30h. No es de extrañar que hayan optado para el access de estos dos días por un formato distinto a 'Viajeros Cuatro', puesto que este ya ocupa parte de la mañana en la cadena.

Fotograma de una entrega de 'El verano de las tentaciones'

No es el único patinazo del access

El batacazo de 'El verano de las tentaciones' ha provocado cambios en los planes iniciales de Mediaset para el access prime time de Telecinco y Cuatro. Sin embargo, este no ha sido el único formato fallido en esta franja. Televisión Española se decantó por sustituir 'La revuelta' con 'La garita', que fue retirado la misma semana de su estreno tras solo dos entregas emitidas. La 1 ha tenido que salir al paso con nuevas emisiones de 'Viaje al centro de la tele'. Mientras tanto, 'El hormiguero' sigue liderando pese a sus reposiciones.