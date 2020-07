Los Lobos desvelan la cifra que se ha quedado Hacienda de su bote en '¡Boom!'

Los Lobos recordarán siempre el 8 de julio de 2019, el día que se llevaron el gran bote de '¡Boom!'. La friolera de 6.689.700 euros se embolsaron Erundino Alonso, Manuel Zapata, Alberto Sanfrutos y Valentín Ferrero (4.130.000 euros más 2.556.100 que ya habían acumulado durante 505 programas), lo que a día de hoy supone el mayor premio económico del planeta en un concurso de televisión. Un año más tarde, los protagonistas de la hazaña han recordado su paso por el espacio de Antena 3 y lo que vino después.

Los Lobos, tras ganar el bote en '¡Boom!'

Tras presentar la declaración de la Renta, los Lobos han conocido cuánto se ha llevado Hacienda. Una cifra que varía según la comunidad autónoma en la que reside cada uno de ellos. "Me ha pegado ya Hacienda el sablazo, que ha sido del 49% o una cosa así", ha confesado Valentín en una entrevista a El Confidencial.

Alberto explica que la administración "se ha quedado entre el 45 y el 50%" de su parte, aunque matiza: "Ojalá pudiera pagar eso todos los años, no me cuesta en absoluto, si no solo tendría médicos, educación o buenas carreteras quien pudiera pagárselo", reflexiona el profesor jienense ya retirado.

Manu Zapata parece que ha sido de los más "beneficiados". "Al estar en Madrid es un 43,5% lo que he tenido que pagar. Quiero comprarme un piso para irme a vivir solo porque llevo en Madrid desde el año 98 y siempre he compartido piso, nunca he podido independizarme por decirlo de alguna manera", apunta Manu, que tras ganar el bote retomó las clases de preparación para las oposiciones a Correos.

Erundino ha sido más concreto y ha lanzado una cifra: 750.000 euros. El exconcursante opina que "estos premios tan puntuales quizá merecerían otro tratamiento fiscal". Y pone un ejemplo personal: "Alguna vez alguien me ha comentado 'joe, ya podías tirarte el rollo y colaborar con algo', y yo respondo '¿te parece poco pagar 750.000 euros, te parece poca colaboración?'", se pregunta, aunque deja claro que lo hace "con gusto porque los impuestos los tenemos que pagar todos".