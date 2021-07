Lola Índigo se ha visto envuelta en la polémica las últimas semanas, a raíz de que saltara la noticia de que se encargaría de prestar su voz al personaje de Lola Bunny en la película de "Space Jam: A New Legacy". Las redes ardieron con esta noticia, asegurando que se trataba de un caso de intrusismo laboral y una nueva falta de respeto para los profesionales del gremio. La cosa se puso todavía más tensa cuando la actriz de doblaje Vera Bosch confirmó que ella estaba contratada para este papel, pero prescindieron de ella para contar con Índigo.

Además, el tráiler final con la voz de la cantante dejó muy descontento al público, y más cuando salió la comparación del doblaje de Bosch y el de Laura Pastor, quien sustituyó a Bosch en el segundo tráiler por cuestiones médicas. Finalmente, Índigo se pronunció a través de su perfil de Twitter y pidió perdón a la actriz de doblaje y a todo su gremio.

"Pido perdón a Vera y a su gremio, no voy a cobrar absolutamente nada por la peli", aseguraba la cantante en su perfil de Twitter. También aseguró que ella solo había tomado una oportunidad que le habían dado y que no tenía ni idea de que Bosch estaba contratada antes: "No tenía ni idea de si había alguien antes de que me llamaran a mí, no lo hice con mala intención y no pensé que haría daño a nadie". Índigo ha confirmado que el dinero que ha ganado lo destinará a Unidad ELCA y Adaner Granada.

los que me conocen un poco saben que estoy aquí para dar oportunidades, jamás para quitarlas, que intento con las posibilidades que me da mi posición ayudar a todo el que me rodea, con esto pido perdón a Vera y a su gremio, no voy a cobrar absolutamente nada por la peli — lola indigo (@lolaindigomusic) July 7, 2021

todo irá destinado a mis amigas de @UnidadELCA y @ADANERGRANADA — lola indigo (@lolaindigomusic) July 7, 2021

Quiero decir que ayer recibí las disculpas de Mimi personalmente, antes de su comunicado y que le honra y agradezco enormemente que tenga este gesto con nuestra profesión @lolaindigomusic ???? — Vera Bosch (@Veraboschm) July 7, 2021

"La niña", su segundo disco

Por si fuera poco, esta no ha sido la única polémica que ha protagonizado la concursante de 'OT 2017' en redes durante esta semana. Para el lanzamiento de su segundo disco, "La niña", organizó una fiesta en un hotel con diferentes compañeros de profesión. Las imágenes las publicó Tony Aguilar, que borró inmediatamente, y se podía ver a los asistentes sin mascarilla y sin distancia de seguridad, por lo que se llevó la crítica de los usuarios de Twitter.