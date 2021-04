Durante la cuarta semana de audiciones de 'The Dancer', el plató del talent show de Televisión Española vivió la entrega del segundo y último pase directo de Lola Índigo, capitana junto a Rafa Méndez y Miguel Ángel Muñoz. Tras la valoración de su exprofesor en 'Fama a bailar', Mimi tomó la decisión de que Jose y Duna, una pareja de amigos de tan solo catorce años, tuvieran ese reconocimiento.

Lola Índigo junto a Jose y Duna

En la presentación de los concursantes, la madre de uno ellos ya predijo que iba a ser una actuación muy emotiva cuando advirtieron que "no serán los mejores bailarines", pero que tenían otros factores que podían enganchar a la audiencia, lo que les abrió las puertas del espejo de 'The Dancer'. "Estabais con una generosidad excepcional, y ahí es donde surgía esa magia", confesó tras la actuación el actor que saltó a la fama con 'Un paso adelante'.

Tras sus palabras, Jose rompió a llorar y Rafa Méndez hizo un llamamiento a la exconcursante de 'Operación Triunfo': "Como compañero de 'The Dancer' miro a Mimi a la cara... ¿Sabes qué? Llegarías muy lejos con ellos dos si les das tu pase directo esta noche". Fue entonces cuando la cantante también se emocionó y terminó por llorar toda la emoción que la pareja de bailarines habían provocado durante la actuación.

Esta actuación ha sido PURA EMOCIÓN ???? Jose y Duna nos han conquistado a todos #TheDancer4 pic.twitter.com/fhvp7YeoTc — The Dancer (@TheDancerTVE) April 26, 2021

Las palabras de Lola Índigo

Entre lágrimas y después de las palabras de Rafa, todo apuntaba a que Lola Índigo iba a entregar ese pase directo. "Una de vuestras madres ha dicho que no seréis los mejores bailarines. A mí me da igual. En la vida lo más importante no es ser el mejor, es hacer a la gente sentir cosas, y a mí me habéis hecho sentir un montón de cosas. Os veo tan conectados y tan generosos..", explicaba. "Lo mejor que me ha pasado en la vida es tener a compañeros a mi lado que me apoyan como os apoyáis vosotros. Así que por eso os voy a dar mi pase directo", sentenciaba ante la celebración del público.