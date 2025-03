Por Pablo Fernández Pérez |

Las rupturas son un proceso para el que nadie suele estar preparado. Son de esos momentos en los que todo se hace más cuesta arriba, se está más sensible y cuesta avanzar. Alguien que está pasando por ese proceso es Lola Lolita, quien lo dejó con Isaac Belk, más conocido como Ibelky, en diciembre del pasado 2024, y lo que ha sucedido en el programa de 'El desafío' del 14 de marzo no le ha venido muy bien.

La influencer participó en el concurso de Antena 3 hace un año, a principios de 2024, y hasta un año después, a comienzos de 2025, no se ha emitido. Esto implica que algunos elementos o situaciones que se encontraban en el momento de la grabación del formato ya no están presentes en la actualidad, como la relación de Lola Lolita con su expareja. Esto no tendría por qué afectar al programa, pero da la casualidad de que una de las pruebas que realizó la influencer fue precisamente con él.

Lola Lolita e Isaac Belk en 'El desafío'

En el episodio número 10 del formato, Lola Lolita realizaba una coreografía de pole dance y quien entraba por sorpresa para hacerla con ella era el que entonces era su pareja, la personalidad de internet Isaac Belk. Ambos realizaban unos bonitos y sincronizados movimientos en la barra que representaban el tipo de relación que ambos tenían. Incluso, al final, la coreografía acababa con un romántico beso.

Una reacción humana

Tal y como era de esperar, al recordar y ver esto, la influencer se ha derrumbado y así lo ha mostrado en redes sociales, donde ha subido un vídeo a sus historias entre lágrimas y escribiendo: "Qué pena". Es de suponer que ver ese recuerdo tan bonito y sentimental con la expareja con la que lo ha dejado hace pocos meses le ha removido todo. No obstante, con el humor que caracteriza a la concursante de 'El desafío', ha sabido reír en mitad de la dolorosa situación.

"A pesar de que no estemos juntos, fue un gran esfuerzo y trabajo el que hicimos para conseguir que saliera. Al principio casi me cancelan la prueba porque no me veían capaz de hacer absolutamente nada. ¡Así que muy orgullosa! Gracias a ti, a los mejores coach del mundo mundial, os adoro, y al maravilloso equipo de 'El desafío'", escribía Lola Lolita en su Instagram.